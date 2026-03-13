Tứ kết 1 Asian Cup 2026: Chủ nhà Úc lấy vé đi World Cup 2027 13/03/2026 19:17

(PLO)- Chủ nhà Úc có chiến thắng vất vả CHDCND Triều Tiên để vào bán kết Asian Cup 2026, đồng thời sở hữu luôn tấm vé World Cup 2027.

Trận tứ kết thứ nhất vừa kết thúc, theo đó chủ nhà Úc nhọc nhằn bảo vệ thành quả mong manh 2-1 trước đội khách CHDCND Triều Tiên.

Các cô gái Úc đã tạo sự khác biệt trận đấu bằng sự nhỉnh hơn về chiều cao và sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, nếu may mắn thì có thể Triều Tiên có một kết quả tốt hơn.

Chủ nhà Úc chơi thứ bóng đá dài, nhanh, ít chạm, và điều này HLV Ri Song-ho đã tiên liệu nhưng các học trò có ngăn chặn được hay không lại là chuyện khác.

Tay săn bàn Sam Kerr của chủ nhà Úc có 1 kiến tạo và 1 bàn thắng đưa đồng đội đi World Cup 2027. Ảnh: AFC.

Úc với những cô gái là ngôi sao đang thi đấu ở Anh, trong đó tay săn bàn Sam Kerr in đậm dấu giày trong hai bàn thắng. Sam Kerr quả đúng là một cầu thủ cả chục năm nay đá ở Anh, với kinh nghiệm lão luyện khi tìm mọi cách truy bóng. Tiền đạo cũng tranh chấp quyết liệt với hậu vệ đối phương.

Bàn thắng thứ nhất của Úc đến ở phút do Alanna Kennedy ghi phút thứ 9. Khi hậu vệ cánh của Triều Tiên đưa bóng ra sát biên để phát triển lên thì Sam Kerr quyết liệt bám theo đoạt bóng rồi chuyền vào trung lộ, Alanna Kennedy lao xuống với góc sút cực rộng đã dứt điểm sát cột ăn bàn. Bàn thứ nhì cho Úc là chính Sam Kerr ghi ở phút 47.

Alanna Kennedy, tác giả bàn thắng thứ nhất cho Úc ở phút thứ 9. Ảnh: AFC.

Với 2 bàn thắng, Úc lùi sâu đội hình về nhà, còn Triều Tiên thì không có gì để mất đã dâng cao đội hình và có bàn rút ngắn ở phút 65 do công Chae Un-yong. Sau bàn rút ngắn 1-2, Triều Tiên có thêm vài cơ hội san bằng rất rõ nhưng tiếc những chân sút thiếu độ chuẩn xác.

Như vậy, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên chờ đội thua của cặp tứ kết Trung Quốc - Đài Loan để tranh vé vớt World Cup 2027. Riêng tuyển nữ Úc vào bán kết đồng nghĩa cũng vượt qua vòng loại World Cup 2027.

+ Lịch thi đấu trận tứ kết 2 và 3 (ngày 14-3): Trung Quốc - Đài Loan (12 giờ), Hàn Quốc - Uzbekistan (16 giờ).