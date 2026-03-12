Ronaldo tìm đến phương pháp điều trị khác thường 12/03/2026 13:30

(PLO)- Cristiano Ronaldo tìm đến phương pháp điều trị khác thường trong cuộc đua giành lại thể lực để tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo sẽ tham gia kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada, và tiền đạo kỳ cựu này đang nỗ lực hết sức để có được thể trạng tốt nhất cho giải đấu.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Cristiano Ronaldo tìm đến phương pháp điều trị khác thường để kịp bình phục tham dự World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục, sau khi dính chấn thương gân kheo khi thi đấu cho Al Nassr vào tháng trước.

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy chấn thương mà Cristiano Ronaldo gặp phải nghiêm trọng hơn dự kiến", HLV Jorge Jesus của Al Nassr cho biết, "Cristiano Ronaldo sẽ đến Tây Ban Nha, giống như những cầu thủ khác đã đến đó để điều trị khi bị chấn thương. Chấn thương của cậu ấy cần được điều trị tại Madrid với chuyên gia trị liệu riêng, và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục và giúp đỡ đội bóng".

Ronaldo đăng bức ảnh anh tích cực điều trị chấn thương. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Ronaldo đã tìm đến công nghệ tiên tiến để giúp anh lấy lại thể lực sung mãn. Tiền đạo 41 tuổi đã chia sẻ hình ảnh về quá trình điều trị bằng liệu pháp áp suất, về cơ bản là sử dụng máy tạo áp suất không khí để bơm phồng một bộ đồ. Bộ đồ đó được thiết kế để ép chặt cánh tay, chân hoặc bụng người dùng theo chuyển động nhịp nhàng nhằm hỗ trợ dẫn lưu bạch huyết, giảm sưng tấy và đau nhức.

Đội bóng hiện tại của Ronaldo là Al Nassr sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này khi làm khách trên sân của Al Khaleej. Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha nằm chung bảng K với Colombia và Uzbekistan tại World Cup 2026, và đội cuối cùng cùng bảng chỉ được xác định khi vòng play-off kết thúc.

Trước đó, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với 2 đồng chủ nhà World Cup là Mexico và Mỹ trong các trận giao hữu, dù vẫn chưa rõ liệu Ronaldo có đủ thể lực để thi đấu hay không. Ronaldo đã xác nhận rằng giải đấu sắp tới sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Ronaldo sẽ đá kỳ World Cup cuối cùng vào mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phát biểu hồi đầu mùa giải, Cristiano Ronaldo nói: “Khi tôi nói "sớm thôi", ý tôi là: tôi đang quay lại những ngày xưa và nói với các bạn rằng - tôi thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Như các bạn biết đấy, trong bóng đá, khi đạt đến một độ tuổi nhất định, người ta đếm từng tháng rất nhanh. Vì vậy, thời điểm này rất tốt.

Như tôi đã nói trước đây, tôi cảm thấy rất tốt vào lúc này, tôi ghi bàn, tôi vẫn cảm thấy nhanh nhẹn và sắc bén, tôi đang tận hưởng trận đấu của mình ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và ở Al Nassr, nhưng tất nhiên, hãy thành thật khi tôi nói "sớm" thì có lẽ tôi sẽ vẫn còn thi đấu trong một, hai năm nữa".

Khi được hỏi liệu World Cup sắp tới có phải là cúp thế giới cuối cùng của anh hay không, Cristiano Ronaldo trả lời: "Chắc chắn là vậy".