Đằng sau cú hat trick điên rồ của Valverde nhấn chìm Man City 12/03/2026 12:00

(PLO)- Sân Santiago Bernabeu rạng sáng 12-3 đã chứng kiến một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của Real Madrid mùa này, khi Federico Valverde tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick giúp đội bóng Hoàng gia đánh bại Man City 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Sau trận đấu, HLV Alvaro Arbeloa không tiếc lời ca ngợi tiền vệ người Uruguay với 3 bàn thắng vào lưới đối thủ lớn Man City, xem anh như biểu tượng tinh thần mới của Real Madrid.

Trong sự cuồng nhiệt của các cổ động viên tại Bernabeu, Valverde tỏa sáng rực rỡ. Ba bàn thắng của anh đã khiến hàng phòng ngự Man City hoàn toàn sụp đổ và mang lại lợi thế lớn cho Real Madrid trước trận lượt về. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Valverde ăn mừng đầy cảm xúc cùng các đồng đội và người hâm mộ.

HLV Arbeloa cho rằng Valverde là mẫu cầu thủ đặc biệt, có thể thi đấu hiệu quả ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Ông nhấn mạnh rằng vai trò của tiền vệ này không chỉ nằm ở những bàn thắng mà còn ở tinh thần chiến đấu và sự cống hiến.

HLV Arbeloa ca ngợi Valverde hết lời. Ảnh: EPA.

Theo Arbeloa, Valverde chính là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần Madridismo. Ông thậm chí so sánh cầu thủ người Uruguay với Juanito, một trong những huyền thoại giàu cảm xúc nhất trong lịch sử Real Madrid. Trong mắt vị HLV người Tây Ban Nha, Valverde là phiên bản của Juanito trong thời đại mới, người thể hiện trọn vẹn tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng của đội bóng Hoàng gia.

Arbeloa cũng tiết lộ rằng trước trận đấu, ban huấn luyện đã yêu cầu Valverde chơi trực diện hơn khi tấn công hàng thủ Man City. Kế hoạch này đã được thực hiện hoàn hảo. Valverde thường xuyên băng lên gây sức ép, đồng thời hỗ trợ Trent Alexander-Arnold trong các tình huống phòng ngự. Sự năng nổ của anh giúp Real Madrid duy trì thế trận cân bằng trước đối thủ được đánh giá rất cao.

Chiến thắng này càng trở nên ấn tượng khi Real Madrid bước vào trận đấu với lực lượng sứt mẻ. Những trụ cột như Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo đều vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia vẫn chơi đầy bản lĩnh và tận dụng tốt cơ hội.

Real Madrid chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Etihad. Ảnh: EPA.

Sau trận đấu, Valverde thừa nhận đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Tiền vệ người Uruguay cho biết anh luôn mơ về những đêm Champions League rực rỡ như vậy.

Valverde nói rằng anh thực sự tận hưởng từng phút trên sân và cảm thấy rất lâu rồi mới có một trận đấu khiến mình hạnh phúc đến thế. Với phong độ bùng nổ này, Real Madrid đang nắm lợi thế lớn trước trận tái đấu với Man City. Thánh địa Bernabeu đã có một đêm không thể quên, và Valverde chính là tác giả của câu chuyện rực rỡ ấy.