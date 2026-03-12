Pep Guardiola lên tiếng về việc giải nghệ 12/03/2026 12:18

HLV Pep Guardiola của Manchester City đã có một cuộc phỏng vấn thú vị, trong đó ông nói đầy hào hứng về tình yêu của mình dành cho việc dẫn dắt Manchester City đến nhiều sân khách khác nhau và ám chỉ rằng thời kỳ hoàng kim của ông sắp kết thúc, tờ Mirror (Anh) vừa đưa tin.

Pep Guardiola, 55 tuổi một lần nữa lại bóng gió về việc ông rời Manchester City và có thể là giải nghệ, đang đến gần. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn hợp đồng với Manchester City đến mùa hè năm 2027, nhưng vẫn liên tục có những đồn đoán rằng ông có thể ra đi vào cuối mùa giải.

Man City đã tích cực xem xét các ứng viên thay thế cho HLV Pep Guardiola, người đã dẫn dắt đội bóng từ năm 2016 đến nay. Kế hoạch kế nhiệm của Man City được hé lộ vào tháng 12 năm ngoái, khi ban lãnh đạo CLB được cho là đang cân nhắc việc thuê cựu trợ lý của Guardiola và cũng là cựu HLV của Chelsea, Enzo Maresca, làm người kế nhiệm.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng Pep Guardiola có thể chuyển sang một vai trò mới ở hậu trường tại Man City, sau khi đã đạt được rất nhiều thành công với Man City, Bayern Munich và Barcelona. Xuyên suốt mùa giải, đã có những lời ám chỉ liên tục về việc ông có thể từ chức vào mùa hè, và những bình luận của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong giới hâm mộ.

Pep Guardiola đã lên tiếng về việc giải nghệ. ẢNH: TNT SPORTS

Khi được hỏi liệu ông có nhớ những trận đấu lớn, như những trận gặp Real Madrid, khi giải nghệ hay không, HLV Guardiola nói với TNT Sports: "Tất nhiên là tôi sẽ nhớ những trận đấu đó, tôi có một tình yêu vô bờ bến dành cho nơi này, tôi thích đến đây. Người dân Madrid không ngờ tới điều đó, nhưng tôi rất tôn trọng CLB này, họ đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho bóng đá thế giới.

Vâng, tôi sẽ nhớ nhưng tôi sẽ nhớ việc không được đến Camp Nou, tôi sẽ nhớ Bayern Munich - hy vọng chúng tôi có thể vượt qua vòng 1/8 Champions League và đến đó gặp họ - và tôi sẽ nhớ điều đó, khi tôi giải nghệ. Tôi sẽ nhớ những đêm thi đấu như thế này vì chúng quá đặc biệt.

Tôi cũng sẽ nhớ Selhurst Park, tôi rất yêu nơi đó. Premier League, những sân vận động này. Tôi không biết, tôi sẽ nhớ Champions League, nhưng Fulham, Crystal Palace, những sân vận động kiểu này, Goodison Park (sân cũ của Everton) - những sân vận động này là một trong những lý do tôi yêu mến nước Anh, tôi yêu mến Ngoại hạng Anh, vì những trận đấu kiểu này. FA Cup, đấu với các đội bóng ở League One, tôi rất thích! Nhưng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc, phải không?".

Pep Guardiola đã nghỉ ngơi một năm khỏi bóng đá sau khi rời Barcelona năm 2012 trước khi gia nhập Bayern Munich. Và, khi nói chuyện cởi mở về kế hoạch của mình hồi tháng 7 năm ngoái, Guardiola đã ám chỉ rằng một kỳ nghỉ khác có thể sẽ diễn ra khi ông rời đội chủ sân Etihad.

Man City đã thảm bại 0-3 trước Real Madrid. ẢNH: MIRROR

"Tôi biết rằng sau giai đoạn này với Man City, tôi sẽ dừng lại, điều đó chắc chắn rồi, thậm chí là đã được quyết định", Pep Guardiola khẳng định, "Tôi không biết mình sẽ dừng lại trong bao lâu, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, 10 năm, 15 năm, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ dừng lại sau giai đoạn này với Man City, bởi vì tôi cần dừng lại và tập trung vào bản thân, vào cơ thể của mình, vào...

Trong tiếng Catalan, người ta nói badar. Badar, badar, badar... Tôi muốn làm điều này, chỉ đơn giản là dừng lại. Ông nội tôi thường nói, con nhìn ông như những con bò nhìn tàu hỏa chạy qua vậy. Vâng, đúng rồi, tôi phải dừng lại và nhìn nó đi qua".

Hôm nay 12-3, Man City của Guardiola đã thảm bại 0-3 trước Real Madrid trên sân khách Bernabeu ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Kết quả này khiến Man City rất khó lật ngược tình thế trong trận lượt về. Kết quả những trận đấu khác trong ngày, Bayer Leverkusen hòa 1-1 với đội khách Arsenal, đương kim vô địch PSG đánh bại Chelsea 5-2, còn Bodo/Glimt thắng Sporting 3-0.