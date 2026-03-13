Holbrook tung chiến lược 2026 và chiêu mộ loạt tay vợt Pickleball đình đám 13/03/2026 16:07

(PLO)- Ngày 13-3, cộng đồng pickleball Việt Nam chứng kiến một sự kiện đáng chú ý khi thương hiệu vợt quốc tế Holbrook tổ chức lễ công bố chiến lược phát triển Holbrook Việt Nam 2026 tại AP Sports Club (TP.HCM).

Sự kiện đánh dấu việc ra mắt chính thức CLB Holbrook Việt Nam quy tụ đông đảo vận động viên, đối tác, KOL thể thao và những người yêu thích pickleball, cho thấy sức nóng ngày càng lớn của bộ môn này tại thị trường Việt Nam.

Ban tổ chức tiết lộ Holbrook nhân dịp này để công bố tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam, một thị trường đang được đánh giá có tốc độ phát triển pickleball rất nhanh trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Trần Ngọc Thạch – Giám đốc Holbrook Việt Nam – cho biết thương hiệu đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của phong trào pickleball trong nước. Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm sáng mới của bộ môn này tại châu Á.

Ra mắt chính thức CLB Holbrook Việt Nam.

“Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn tại Việt Nam. Đây không đơn thuần là một thị trường mới, mà có thể trở thành trung tâm phát triển pickleball quan trọng của khu vực trong tương lai. Chúng tôi cũng mong mỏi ngày càng thu hút nhiều tay vợt đẳng cấp về CLB và sản sinh ra những thế hệ trẻ tài năng, ban đầu là chiến dịch hợp tác với các trường Đại học”, ông Thạch chia sẻ.

Holbrook xác định chiến lược tại Việt Nam không dừng ở việc đưa sản phẩm ra thị trường. Mục tiêu của thương hiệu là xây dựng một hệ sinh thái pickleball hoàn chỉnh, nơi người chơi, CLB, vận động viên và các đối tác cùng phát triển.

Trong kế hoạch năm 2026, Holbrook Việt Nam tập trung vào ba hướng phát triển chính. Trọng tâm đầu tiên là mở rộng cộng đồng người chơi thông qua mạng lưới sân bãi và các đối tác CLB trên toàn quốc. AP Sports Club được xem là một trong những địa điểm trọng điểm trong giai đoạn đầu của chiến lược này, với mục tiêu xây dựng môi trường luyện tập đạt chuẩn cho người chơi ở nhiều trình độ khác nhau.

Ông Trần Ngọc Thạch và tân binh Luân TG của CLB Holbrook.

Bên cạnh việc phát triển cộng đồng, Holbrook cũng chú trọng xây dựng lực lượng vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Thương hiệu đã thành lập Holbrook Competitive Team, một đội hình vận động viên đại diện cho hãng tham gia các giải đấu trong nước và khu vực.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của chương trình là lễ ra mắt CLB Holbrook Việt Nam. Đội quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng pickleball như Anh Duy, Thanh Phương, Nhật Thành, Hải Hân, Minh Quang và Justin Dang, cùng với nhiều tay vợt trẻ đang nổi.

Theo đại diện Holbrook, việc xây dựng một đội hình gồm cả vận động viên thi đấu lẫn KOL thể thao giúp thương hiệu tạo ra cầu nối với cộng đồng người chơi. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự lan tỏa của pickleball tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đội ngũ hùng hậu Holbrook ấp ủ nhiều tham vọng ở các đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Holbrook với các vận động viên chuyên nghiệp trong khu vực. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố đội ngũ đại diện thương hiệu tại thị trường châu Á.

Trong số đó, vận động viên Võ Minh Luân (Luân TG) chính thức trở thành đại diện thi đấu của Holbrook Việt Nam. Anh được biết đến là một trong những tay vợt pickleball nổi bật của Việt Nam, từng đạt nhiều thành tích tại các giải đấu lớn như Hoiana WPC, Sake Cup Quảng Ngãi, Pickleball D-Joy Tour và PPA Tour Asia Việt Nam Cup.

Bên cạnh Luân TG, Holbrook cũng công bố việc hợp tác với Aditya Ruhela, tay vợt pickleball hàng đầu của Ấn Độ. Ruhela hiện giữ vị trí số một nội dung đơn nam theo bảng xếp hạng PWR và từng giành nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có Asia Pickleball Games 2023, PPA Vietnam Open 2024, IPA Indian Nationals 2025 và World Pickleball Championship 2022 tại Bali.

Tay vợt Ấn Độ Aditya Ruhela hy vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong màu áo mới.

Theo kế hoạch được tiết lộ tại sự kiện, Luân TG và Aditya Ruhela dự kiến có những màn kết hợp thi đấu trong một số giải pickleball lớn tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới. Những cuộc so tài này được kỳ vọng sẽ mang lại chất lượng chuyên môn cao và giúp vận động viên trong nước có cơ hội cọ xát với các tay vợt quốc tế.

Triết lý “Play Better” mà Holbrook theo đuổi được xây dựng xoay quanh mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho người chơi, hỗ trợ cộng đồng cải thiện kỹ năng, phát triển phong trào thể thao và lan tỏa tinh thần tích cực thông qua pickleball.

Với chiến lược phát triển cộng đồng, đầu tư vào vận động viên và đổi mới công nghệ sản phẩm, Holbrook tin rằng thị trường Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong bản đồ pickleball châu Á trong những năm tới.