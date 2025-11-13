Vô địch giải Pickleball VTV9 Open 2025 nhận thưởng 200 triệu đồng 13/11/2025 19:11

(PLO)- Giải Pickleball VTV9 Open 2025 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19-12 đến ngày 21-12-2025 tại cụm sân Banger, phường Bình Trưng Tây, TP.HCM với tổng giá trị giải thưởng 2 tỉ đồng, trong đó nhà vô địch nhận 200 triệu đồng.

Cuộc chơi lớn Pickleball VTV9 Open 2025 là một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất cuối năm, khi Pickleball, môn thể thao đang bùng nổ tại Bắc Mỹ, dần tạo được sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng thể thao Việt Nam. Với thông điệp “Vươn cao cùng Pickleball – Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng”, giải đấu hướng đến việc mở rộng phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và khuyến khích người trẻ tiếp cận một bộ môn mới mẻ, hiện đại.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển nổi bật của giải Pickleball VTV9 Open 2025, khi số lượng vận động viên đăng ký tham gia vượt mốc 600 người đến từ nhiều CLB mạnh trên cả nước. Giải tổ chức song song hai hệ thống phong trào và chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho nhiều nhóm đối tượng cùng tranh tài. Các tay vợt được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp và còn có cơ hội giao lưu, học hỏi, kết nối với cộng đồng Pickleball đang ngày càng mở rộng.

Diễn viên Bình Minh hưởng ứng cuộc chơi lớn Pickleball do VTV tổ chức.

Giải đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số như vtv9.vtv.vn, Fanpage Thể Thao VTV9 Open, VTV9 Highlight và TikTok @vtv9highlight. Việc đa dạng hóa hình thức phát sóng giúp khán giả theo dõi mọi trận đấu một cách linh hoạt, đồng thời tạo môi trường để cộng đồng mạng tương tác, chia sẻ cảm xúc ngay trong lúc giải diễn ra.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của mùa giải năm nay là tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật từ các nhà tài trợ. Đây là mức thưởng cao nhất từng có trong lịch sử Pickleball tại Việt Nam. Riêng giải Nhất nhận 200 triệu đồng, giải Nhì 60 triệu đồng và giải Ba 40 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng phụ dành cho các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi hỗn hợp.

Ban tổ chức đưa ra nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Bên cạnh những trận đấu gay cấn, ban tổ chức còn thiết kế nhiều hoạt động bên lề như trải nghiệm Pickleball dành cho người mới, workshop kỹ thuật với huấn luyện viên, giao lưu cùng nghệ sĩ và các minigame tương tác. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần giới thiệu môn Pickleball đến gần hơn với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM như một thành phố trẻ trung, hiện đại và đầy sức sống.

Giải Pickleball VTV9 Open 2025 là sân chơi thể thao mang tính kết nối cộng đồng, nơi tinh thần nhiệt huyết và năng lượng tích cực được lan tỏa rộng rãi.