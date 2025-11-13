Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho tay vợt Ấn Độ 13/11/2025 18:24

(PLO)-Tay vợt Ấn Độ, Sumit Nagal cho biết Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho anh tham dự giải đấu vòng loại giải Úc mở rộng, tổ chức tại tỉnh Tứ Xuyên (miền tây nam Trung Quốc).

“Tôi sắp bay sang Trung Quốc để đại diện cho Ấn Độ thi đấu tại vòng loại trực tiếp của giải Úc mở rộng. Nhưng thị thực của tôi đã bị từ chối mà không có lý do”, tay vợt Ấn Độ Nagal (28 tuổi) viết trên mạng xã hội.

Nagal hiện xếp hạng 275 thế giới. Anh từng đại diện Ấn Độ tại Thế vận hội Tokyo và Paris, và đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 68 vào năm 2024. Trong hai lần góp mặt trước đó tại Melbourne Park (Úc), Nagal từng thua ở vòng một giải Úc mở rộng năm nay và vòng hai năm 2024.

Dự kiến, vòng loại trực tiếp tranh suất đặc cách (Wild card) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của giải Úc mở rộng sẽ kéo dài một tuần, khởi tranh vào ngày 24-11. Người chiến thắng sẽ giành suất dự vòng đấu chính giải Grand Slam đầu tiên của năm 2026 tại Melbourne.

Phía ban tổ chức giải cho biết, “các tay vợt nên liên hệ với lãnh sự quán Trung Quốc để biết thông tin về yêu cầu thị thực”, đồng thời có thể có yêu cầu thư mời chính thức.

Trả lời câu hỏi của AFP về việc Nagal bị từ chối thị thực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Hy vọng cá nhân liên quan sẽ nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ”.

“Trung Quốc sẽ, theo quy định, xem xét và cấp thị thực cho tất cả các vận động viên, bao gồm cả vận động viên Ấn Độ, đến tham dự các giải đấu tại Trung Quốc”, người phát ngôn Lin Jian chia sẻ.

Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal nâng cúp vô địch giải trẻ Wimbledon 2015. Ảnh: WIMBLEDON