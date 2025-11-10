Carlos Alcaraz khai vợt hoàn hảo 10/11/2025 11:52

(PLO)-Carlos Alcaraz khởi đầu thuận lợi tại ATP Finals khi đánh bại Alex de Minaur 7-6(5), 6-2, trong khi đương kim vô địch Alexander Zverev cũng ra quân với chiến thắng thuyết phục trước Ben Shelton.

Carlos Alcaraz thể hiện cảm xúc sau chiến thắng đầu tay. Ảnh: ATP

Đây là lần đầu tiên ,tay vợt người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz thắng trận mở màn tại giải đấu cuối năm, sau khi để thua Zverev và Casper Ruud ở hai mùa trước.

Carlos Alcaraz khởi đầu suôn sẻ

Sau chiến thắng tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz: “Đây là một trong những giải đấu hay nhất trong năm của chúng tôi. Trong vài năm qua, tôi thường gặp khó khăn để duy trì động lực khi mùa giải đi đến hồi kết. Năm nay thì khác, tôi tự hào vì đã làm đúng cách để cho mình cơ hội giành danh hiệu này”.

Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng với Alcaraz ở Turin. Dẫn 4-1 và chuẩn bị nâng tỉ số lên 5-1 trong set đầu, Alcaraz bất ngờ chững lại, đánh hỏng nhiều cú giao bóng một và để hạt giống số 7 De Minaur gỡ hòa.

Bị dẫn 3-1 rồi 5-3 trong loạt tie-break, Alcaraz lấy lại cảm giác, cân bằng tỷ số và bẻ game giao bóng của đối thủ để thắng set đầu tiên.

Dù mất break sớm ở set hai, Alcaraz nhanh chóng thi đấu áp đảo trở lại, giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước tay vợt người Úc.

“Đó là một trận đấu rất khó. Trên mặt sân này, Alex tận dụng tốt tốc độ bóng, anh ấy cực kỳ nhanh và trả bóng rất khó chịu. Tôi thật sự hạnh phúc khi vượt qua được thử thách này và hài lòng với phong độ của mình”, Alcaraz nhấn mạnh.

Tay vợt Zverev. Ảnh: ATP

Zverev nối tiếp thành công

Trong khi đó, ở trận đấu thuộc bảng Bjorn Borg, hạt giống số 3 Alexander Zverev cũng vượt qua Ben Shelton 6-3, 7-6(6). Cùng bảng đấu này còn có Jannik Sinner (hạt giống số 1) và Felix Auger-Aliassime của Canada.

Trong cuộc đối đầu giữa hai tay vợt có cú giao bóng mạnh nhất ATP, Zverev bẻ hai game giao bóng của Shelton trong set đầu, chỉ mất chưa đầy nửa giờ để vượt lên dẫn trước.

Set hai diễn ra giằng co, hai bên giữ giao bóng chắc chắn và phải bước vào loạt tie-break. Shelton dẫn 6-3, có ba set point, nhưng Zverev kiên cường cứu nguy bằng cú passing backhand xuất sắc và lội ngược dòng thắng 8-6 khi Shelton đánh bóng ra ngoài ở điểm cuối cùng.

Tay vợt người Đức - Zverev chia sẻ: “Trong loạt tie-break, anh ấy khởi đầu quá tốt. Tôi chỉ cố kiểm soát những gì có thể kiểm soát. Cuối cùng tôi làm được và rất vui với chiến thắng này”.

Lịch thi đấu hôm nay (10-11), Musetti đánh trận ra quân gặp Taylor Fritz (lúc 20 giờ), trong khi đương kim vô địch Jannik Sinner chơi trận mở màn đụng độ Alex Auger-Aliassime. Trận đấu tái hiện trận chung kết Paris Masters diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 11-11.