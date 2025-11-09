Hạ thủ số 1 thế giới, Rybakina khiến WTA Finals bẽ mặt 09/11/2025 12:21

(PLO)-Elena Rybakina trở thành tay vợt châu Á đầu tiên vô địch WTA Finals, sau khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới - Aryna Sabalenka 6-3, 7-6 (0) ở trận chung kết.

Rybakina tranh tài với chấn thương vai. Ảnh: WTA

Với việc hạ thủ số 1 thế giới giành danh hiệu lớn nhất kể từ Wimbledon 2022, tay vợt hạng 6 thế giới - Rybakina tiếp tục có màn trình diễn đẳng cấp trong những cú giao bóng và khả năng trả giao xuất sắc. Cô trở thành vận động viên Kazakhstan đầu tiên – và cũng là tay vợt đại diện cho một quốc gia châu Á đầu tiên – vô địch nội dung đơn WTA Finals.

Sau khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, Rybakina nhận được khoản thưởng kỷ lục 5,235 triệu USD và sẽ kết thúc năm ở vị trí số 5 thế giới.

“Đây là một tuần thật tuyệt vời. Thú thật tôi không đặt kỳ vọng gì trước giải, nên việc tiến xa như thế này thật sự khó tin”, Rybakina phải thi đấu trong tình trạng chấn thương vai chia sẻ.

Là tay vợt có nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất mùa (516 cú ace), Rybakina tung ra 13 cú ace trước Sabalenka và kết thúc giải với tổng cộng 48 cú ace tại Riyadh (Saudi Arabia).

Rybakina không chụp chung ảnh với BTC WTA Finals

Tại lễ trao giải, Rybakina và Sabalenka cùng giơ cao cúp vô địch và á quân, song cô từ chối chụp ảnh chung với Sabalenka và Giám đốc điều hành WTA Portia Archer.

Rybakina đã có mối bất hòa với WTA, kể từ khi bị WTA cấm HLV Stefano Vukov của cô vào tháng 2 vì “vi phạm quy tắc ứng xử.” Vukov sau đó kháng cáo thành công và trở lại làm việc cùng cô từ tháng 8.

Tay vợt người Kazakhstan nâng cúp vô địch. Ảnh: WTA

Khi được hỏi lý do không chụp ảnh với Archer, Rybakina chỉ nói rằng: “Tôi muốn giữ điều đó giữa tôi và bà ấy”.

Về khả năng hòa giải với WTA, cô nói: “Tôi nghĩ ai cũng đang làm công việc của mình. Chúng tôi từng có cơ hội nói chuyện, nhưng cuối cùng điều đó không diễn ra. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ vẫn như vậy”.

Một trận chiến phô diễn sức mạnh

Đây là lần thứ 14 hai tay vợt đối đầu nhau, trong một trong những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất của WTA kéo dài từ năm 2019. Rybakina bước vào trận chung kết với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, và người gần nhất đánh bại cô chính là Sabalenka tại tứ kết giải Wuhan.

Cả hai nhập cuộc với phong độ cao, liên tục tung ra những pha đánh mạnh mẽ đặc trưng. Tuy nhiên, hàng thủ kiên cường của Rybakina đã tạo khác biệt trong game 6 khi cú lốp tuyệt vọng của cô khiến Sabalenka đánh hỏng cú smash, giúp Rybakina bẻ giao thành công.

Sabalenka thất vọng sau trận thua. Ảnh: WTA

Chỉ với một lần bẻ game, Rybakina khép lại set đầu sau 44 phút.

Ở set hai, Rybakina tiếp đà hưng phấn và chỉ để thua 2 điểm trong 4 game giao bóng đầu tiên. Sabalenka chịu áp lực lớn hơn nhưng vẫn cứu được 4 break point, bao gồm 2 điểm quan trọng ở tỉ số 4-4.

Tay vợt số 1 thế giới bất ngờ có 2 set point khi Rybakina cầm giao ở game thứ 10, nhưng tay vợt Kazakhstan bình tĩnh cứu thua và kéo trận đấu vào loạt tie-break.

Dù sở hữu thành tích tie-break 22 thắng – 2 thua suốt mùa giải nhưng Sabalenka lại bất ngờ thua trắng Rybakina 7-0, khép lại trận đấu sau 1 giờ 47 phút.

Rybakina kết thúc trận với 36 winner và chỉ 22 lỗi tự đánh hỏng.

Dù thất bại, Sabalenka vẫn lập kỷ lục tiền thưởng mới trong một mùa giải WTA khi giành đến 15,008,519 USD, vượt qua con số 12,385,572 USD do Serena Williams thiết lập năm 2013.

“Hôm nay không phải là màn trình diễn tốt nhất của tôi, nhưng Elena, hôm nay cô thật sự xuất sắc. Cô đã ‘đánh tan’ tôi trên sân, chúc mừng cô. Tôi rất vui khi thấy cô trở lại phong độ đỉnh cao”, Sabalenka phát biểu tại lễ trao giải.

Trong khi đó, tay vợt Belarus nghẹn ngào gửi lời đến đội ngũ của mình: “Có lẽ đây không phải kết quả mà tất cả chúng ta mong đợi hôm nay, nhưng có quá nhiều điều đáng tự hào… Có lẽ tôi đang già đi, nên trở nên quá nhạy cảm”.