Sinner chính thức đoạt lại vị trí số 1 thế giới từ Alcaraz 03/11/2025 10:39

(PLO)- Jannik Sinner đã giành được danh hiệu Paris Masters đầu tiên sau khi đánh bại Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (4), qua đó giành lại vị trí số 1 thế giới.

Sinner lên ngôi vô địch Paris Masters. Ảnh: ATP

Tay vợt người Ý đã tụt xuống vị trí số 2 thế giới sau khi thua Carlos Alcaraz tại giải Mỹ mở rộng, nhưng sẽ bước vào Nitto ATP Finals (diễn ra từ ngày 9 đến 16-11) với tư cách là tay vợt số 1 thế giới.

Tân vô địch Paris Masters

Ở trận chiến gặp Auger-Aliassime, Sinner chiếm ưu thế trong giao bóng 1, giành 40/44 điểm (90,9%) mà không phải đối mặt với break point nào. Anh mở màn trận đấu bằng việc bẻ giao bóng của hạt giống số 9 người Canada, và chỉ để mất 3 điểm khi giao bóng trong set đầu tiên kéo dài 45 phút.

Trong hành trình vươn lên vị trí thứ 8 trong cuộc chạy đua đến Turin để tham dự ATP Finals, Auger-Aliassime đã giành được năm điểm break để bước vào loạt tie-break ở set thứ hai. Nhưng anh chùn bước trong loạt tie-break, mất giao bóng ở điểm thứ năm và chấp nhận vị trí á quân.

“Đó là một trận đấu rất khó khăn, anh ấy đã giao bóng cực kỳ tốt, đặc biệt là từ pha bẻ giao bóng đầu tiên. Tôi không có nhiều cơ hội... Bạn phải tận dụng những cơ hội nhỏ mà mình có, và trong ván đấu tie-break thì đó chỉ là một mini break. Vậy nên tôi rất hài lòng với lối chơi của mình”, Sinner chia sẻ.

Sinner đã giành được danh hiệu ATP 1000 thứ năm, kéo dài chuỗi trận thắng trong nhà lên 26 trận và trở thành tay vợt đầu tiên giành chiến thắng ở giải đấu cấp độ 1000, và không thua set nào kể từ chiến thắng của Alcaraz tại Indian Wells hai năm trước.

Auger-Aliassime hiện đang dẫn trước tay vợt người Ý Lorenzo Musetti 160 điểm cho vị trí thứ tám và cả hai tay vợt đều tham dự giải ATP 250 tại Metz vào tuần này.

Sinner vươn lên đỉnh bảng xếp hạng ATP

Không chỉ đảm bảo sự trở lại ngôi số 1 vào hôm nay (3-11), Sinner còn thu hẹp khoảng cách với Alcaraz trong cuộc đua giành danh hiệu ATP cuối năm. Trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, Sinner hiện chỉ kém Alcaraz 1.050 điểm, đảm bảo cuộc chiến của hai tay vợt hàng đầu thế giới sẽ được quyết định tại ATP Finals - giải đấu mà Sinner đang là nhà đương kim vô địch.

Sinner là nhà vô địch bảo vệ danh hiệu tại ATP Finals, nhưng Alcaraz có thể giành lại vị trí số 1 khi mùa giải 2025 kết thúc.

Auger-Aliassime và Sinner. Ảnh: ATP

Sinner cho biết thêm: “Thú thật, đây là một trận chung kết vô cùng căng thẳng và cả hai chúng tôi đều biết điều gì đang chờ đợi mình. Tôi vô cùng hạnh phúc, vài tháng qua thật tuyệt vời. Chúng tôi cố gắng cải thiện mọi thứ và kết quả này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thêm một danh hiệu nữa trong năm nay... Đây là một năm tuyệt vời bất kể điều gì xảy ra ở Turin”.

Ngoài Sinner và Alcaraz, tay vợt người Serbia - Novak Djokovic, Alexander Zverev (Đức), Alex de Minaur (Úc), Taylor Fritz và Ben Shelton (Mỹ) đều đã đủ điều kiện tham dự ATP Finals.