Lãnh đạo đội tuyển bóng đá Malaysia bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn 11/01/2026 12:51

"Ban quản lý đội tuyển bóng đá Malaysia dự kiến ​​sẽ được cảnh sát triệu tập để thẩm vấn trong thời gian tới", tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin. Theo đó, Chủ tịch lâm thời của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận cảnh sát đã ghi nhận lời khai từ ít nhất tám cá nhân liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch.

Ông Yusoff cho biết chính ông cũng được triệu tập để đưa ra lời khai, và nói thêm trong giai đoạn ban đầu này, các nhà chức trách tập trung chủ yếu vào FAM với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.

"Việc cảnh sát có liên hệ với giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend hay không là việc của cảnh sát, không phải của tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng khi cảnh sát đến, họ đương nhiên sẽ tìm đến nguồn tin trước tiên," ông Yusoff nói, "Nguồn tin là FAM. Sau khi có kết quả điều tra tại FAM, họ dĩ nhiên sẽ chuyển sang điều tra đội tuyển quốc gia Malaysia hoặc bất kỳ ai có liên quan.

Nhưng họ không thể đến gặp cá nhân đó (Rob Friend) trước. Họ phải đến gặp người đứng đầu trước (FAM). Chỉ khi nào họ hoàn tất cuộc điều tra nội bộ tại FAM, họ mới tiến hành điều tra bên ngoài. Đó là công việc của cảnh sát, và tôi tin rằng cảnh sát biết họ đang làm gì".

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend. ẢNH: NST

Trong quyết định dài 64 trang được đưa ra hồi tháng 11, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chỉ ra rằng Friend thừa nhận ông chỉ là cố vấn cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Thông tin này gây sốc cho nhiều người vì vào tháng 12 năm 2024, FAM đã thông báo bổ nhiệm ông Friend làm giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia.

Hôm thứ Tư, Giám đốc Sở Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa, xác nhận đã ghi nhận lời khai từ tám cá nhân và vụ án đang được điều tra theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự. Trước đó, FAM đã trình báo cảnh sát dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), cơ quan đã hoàn tất cuộc điều tra về sai phạm nhập tịch 7 cầu thủ của tuyển Malaysia.

Trước đó, giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia Rob Friend khẳng định đội tuyển không liên quan đến sai phạm cầu thủ nhập tịch. Ông Rob Friend phát biểu, "Tôi nghĩ việc làm rõ vấn đề và làm rõ hơn về vai trò là rất quan trọng. FAM bao gồm quản trị, tài liệu, đăng ký và pháp lý. Đội tuyển Malaysia bao gồm chiến lược, hiệu suất, kỹ thuật, nhân sự, truyền thông, y tế, khoa học thể thao và hậu cần.

Chúng tôi (đội tuyển Malaysia) không tham gia vào bất kỳ khâu đăng ký cầu thủ nhập tịch hay tài liệu nào. Tôi đã thấy một số điều được đưa ra trên phương tiện truyền thông là hoàn toàn không cần thiết và gần như lố bịch. Vì vậy, mọi người phải hiểu cơ cấu thực sự hoạt động như thế nào".