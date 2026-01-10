AFC: Trọng tài đã từ chối 2 pha đòi phạt đền của Kyrgyzstan trước U-23 Việt Nam 10/01/2026 11:08

(PLO)- U-23 Việt Nam đã phải chờ đến những phút cuối mới giành chiến thắng trước Kyrgyzstan đầy quả cảm với tỷ số 2-1.

Đêm qua 9-1, U-23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước Kyrgyzstan với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc bảng A giải U-23 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia. Trận đấu cùng bảng sau đó, chủ nhà U-23 Saudi Arabia bất ngờ thua ngược Jordan 2-3 khiến cục diện bảng này vô cùng căng thẳng.

Theo đó, U-23 Việt Nam dù toàn thắng có 6 điểm tạm dẫn đầu bảng nhưng chưa chắc suất vào tứ kết, còn Jordan, Saudi Arabia (cùng 3 điểm và Kyrgyzstan (0 điểm) vẫn còn cơ hội đi tiếp.

"Tuy nhiên, chiến thắng trước Kyrgyzstan đồng nghĩa với việc U-23 Việt Nam, đội á quân năm 2018, nắm giữ lợi thế lớn để tiến vào tứ kết", Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định sau khi kết thúc lượt trận thứ hai bảng A. Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Saudi Arabia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Hai ngày 12-1, còn Jordan sẽ gặp Kyrgyzstan.

Đội trưởng Văn Khang mở tỉ số cho Việt Nam trên chấm penalty. ẢNH: AFC

Đáng chú ý, trong bài bình luận sau trận đấu, AFC viết trọng tài đã từ chối 2 pha bóng ngã trong vòng cấm đòi phạt đền của Kyrgyzstan. AFC cho biết, "Kyrgyzstan đã nhập cuộc đầy quyết liệt ngay từ tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự của Việt Nam với hai pha tranh cãi đòi phạt đền khi Kimi Merk và Beknaz Almazbekov ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Payam Heidari đã từ chối.

Việt Nam đã vượt qua sự lo lắng ban đầu và bắt đầu áp đặt lối chơi của mình lên Kyrgyzstan, đỉnh điểm là bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 khi Khuất Văn Khang trên chấm 11m sau khi Bakytbek Mirzalim Uluu bị phạt vì phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Lê Phát trong vòng cấm".

Bàn thắng đã mở ra thế trận với những cơ hội ghi bàn ở cả hai đầu sân, nhưng những cú sút của Marlen Murzakhmatov, Yryskeldi Madanov và Nguyễn Xuân Bắc đều thiếu độ chính xác để gây khó khăn cho thủ môn đối phương.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan đã gỡ hòa một cách ngoạn mục khi Murzakhmatov có quá nhiều thời gian và không gian để băng lên tấn công mà không bị cản trở ở phút 44 trước khi tung cú sút không thể cản phá vào lưới thủ môn Trần Trung Kiên.

AFC khẳng định, HLV của Việt Nam và Kyrgyzstan đều có những thay đổi nhân sự nhằm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng HLV Kim Sang-sik của Việt Nam hiệu quả hơn.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định vào lưới Kyrgyzstan. ẢNH: AFC

AFC kết luận, "Giai đoạn đầu hiệp hai diễn ra căng thẳng hơn và cả hai đội đều không thể hiện được ưu thế, HLV Edmar Lacerda và HLV Kim Sang-sik đã tìm kiếm sự tăng viện từ băng ghế dự bị ngay sau phút thứ 60.

Lacerda tung Erbol Abduzhaparov và Nurbol Baktybekov vào sân, trong khi ông Kim thực hiện ba sự thay đổi người, với Đình Bắc, Quốc Cường và Văn Thuận làm mới hàng công Việt Nam. Những sự thay đổi đã mang lại hiệu quả cho Việt Nam ở phút 87 khi cú đánh đầu hiểm hóc của Việt Nam!n Thuận chạm vào người Khristiian Brauzman khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, ấn định chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đội bóng đại diện Đông Nam Á".