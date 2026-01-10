'Tôi đã nói chuyện với MU về việc trở thành HLV mới của họ' 10/01/2026 07:29

(PLO)- "Tôi đã nói chuyện với MU về việc trở thành HLV mới của họ, một trong những giám đốc đã gọi cho tôi", đó là ai?

MU đang tìm kiếm một HLV mới sau khi sa thải Ruben Amorim. Cựu hậu vệ của "quỷ đỏ", Laurent Blanc, tuyên bố ông đã được tiếp cận về việc dẫn dắt đội bóng tại Old Trafford vào năm 2014, "Tôi đã nói chuyện với MU về việc trở thành HLV mới của họ".

Hiện có nhiều tin đồn về người kế nhiệm Ruben Amorim tại Manchester United sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải sau một nhiệm kỳ đầy sóng gió. Trong khi đó, Blanc đang thất nghiệp sau khi rời CLB của Saudi Arabia là Al Ittihad vào tháng 9 năm ngoái. Huyền thoại bóng đá Pháp này từng có hai mùa giải khoác áo Manchester United từ năm 2001 đến 2003, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Sir Alex Ferguson.

Sau khi giải nghệ, nhà vô địch World Cup 1998 đã lấn sân sang nghiệp huấn luyện với các CLB như Paris Saint-Germain, nơi ông giành được ba chức vô địch Ligue 1, và Bordeaux, nơi ông cũng vô địch giải đấu hàng đầu nước Pháp. Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp.

Blanc được đưa vào danh sách các ứng cử viên tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU, cùng với nhiều người khác. Tuy nhiên, ông từng có cơ hội dẫn dắt "quỷ đỏ" hơn một thập kỷ trước. Blanc, 60 tuổi, cho biết ông đã nói chuyện với MU về việc thay thế David Moyes trước khi Louis van Gaal được bổ nhiệm làm HLV trưởng.

Blanc cùng MU vô địch Premier League mùa 2002 - 2003 dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Tôi nhận được cuộc gọi từ một giám đốc của Manchester United, tôi không muốn tiết lộ danh tính, và chúng tôi đã có một vài cuộc thảo luận", Laurent Blanc nói với tờ The Times. Ông nói thêm: "Nhưng lúc đó tôi đang ở Paris nên rất khó để tôi rời đi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng cuối cùng họ đã chọn Van Gaal".

Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, Blanc từng được MU xem xét một lần nữa sau khi Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, MU sau đó đã bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền, và HLV người Na Uy được giao nhiệm vụ này chính thức trước khi chính ông bị sa thải vào tháng 11 năm 2021.

Mặc dù có lẽ Laurent Blanc khó có khả năng được chọn cho vị trí HLV trưởng MU lần này, nhưng ông đã nhấn mạnh ý định muốn một ngày nào đó được dẫn dắt một đội bóng ở Premier League.

"Được làm HLV ở Anh là một tham vọng lớn", Laurent Blanc chia sẻ, "Tôi có nhiều kinh nghiệm ở Paris. Thật khó để tôi đến một CLB khác ở Pháp. Tôi muốn một thử thách khác ở Anh, Tây Ban Nha hoặc Ý. Tôi đã từng chơi bóng ở những quốc gia đó, tôi hiểu rõ chúng, vì vậy tôi vẫn tiếp tục đến xem các trận đấu và xem những lời mời nào đến".

Darren Fletcher đã được chỉ định tạm thời dẫn dắt MU, nhưng Solskjaer và Carrick mới là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này cho đến cuối mùa giải. Những cái tên khác được nhắc đến cùng với Blanc trong danh sách dài ứng cử viên dẫn dắt MU bao gồm HLV của Crystal Palace, Oliver Glasner; cựu HLV Chelsea, Enzo Maresca; huyền thoại Barcelona, ​​Xavi.

Ruben Amorim được bổ nhiệm thay thế Erik ten Hag làm HLV của Manchester United vào tháng 11 năm 2024. Ông đã dẫn dắt đội bóng trải qua một mùa giải đầu tiên đáng thất vọng khi "quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 15 tại Premier League và để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Amorim rời Manchester United chỉ với 24 chiến thắng trong 63 trận dẫn dắt. Một thông cáo của Manchester United cho biết: "Ruben Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester United. Với việc Manchester United đang đứng thứ sáu tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi.

Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để Manchester United đạt được vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh. CLB xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp của anh ấy cho CLB và chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong tương lai".