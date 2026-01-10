Fan giận dữ bỏ phiếu bất tín nhiệm ban lãnh đạo MU: Gã hề bất tài 10/01/2026 07:01

Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe nhận được phiếu bất tín nhiệm khi sự phẫn nộ của fan về ban lãnh đạo MU dâng cao. Nhóm cổ động viên "The 1958" của MU sẽ biểu tình phản đối gia đình Glazer và tập đoàn INEOS trong trận đấu với Fulham vào ngày 1-2 (giờ Anh), kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Nhóm cổ động viên MU "The 1958", đã lên án mạnh mẽ các ông chủ của CLB, giám đốc điều hành Omar Berrarda và giám đốc bóng đá Jason Wilcox, kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nhóm này đã công bố kế hoạch biểu tình chống lại ban lãnh đạo United trước trận đấu với Fulham vào ngày 1 tháng 2.

Nhóm này đã chỉ trích cách quản lý của ban lãnh đạo MU trong thời gian Ruben Amorim dẫn dắt Old Trafford, mô tả màn trình diễn trên sân là "tầm thường" và các hoạt động ngoài sân cỏ là "hỗn loạn". Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe bị fan gọi là "gã hề bất tài" sau những nỗ lực không thành công trong việc dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford tiến lên.

Amorim đã bị Manchester United sa thải vào thứ Hai, chỉ vài giờ sau những bình luận giận dữ của ông sau trận hòa 1-1 với Leeds United tại sân Elland Road ở vòng 20 Premier League. Darren Fletcher đã tạm thời nắm quyền và dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Burnley, kết thúc với tỷ số 2-2, và sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận đấu ở vòng ba FA Cup gặp đối thủ đến từ Premier League, Brighton.

Fan thất vọng với ban lãnh đạo MU. ẢNH: MIRROR

Cuộc biểu tình của fan MU càng gây thêm áp lực lên gia đình Glazer, Ratcliffe và đội ngũ điều hành bóng đá mới tại sân Old Trafford. Sự thất vọng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ, những người tin rằng họ đã bị đẩy ra khỏi sân vận động vì giá vé quá cao, bị gạt ra ngoài lề và bị coi như một mối phiền toái.

Những người hâm mộ MU đã tổ chức một cuộc biểu tình vào cuối mùa giải trước, trước trận đấu quan trọng với Aston Villa, để cùng nhau bày tỏ sự bất mãn với CLB sau một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử giải đấu, kết thúc bằng việc MU ở vị trí thứ 15 Premier League. Ngoài ra, MU còn chịu thất bại trước Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League.

Ban đầu, fan MU lên kế hoạch phản đối trong trận đấu mở màn Premier League giữa MU và Arsenal, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Bây giờ, trận đấu với đội bóng của HLV Marco Silva vào tháng tới sẽ là nơi người hâm mộ MU bày tỏ sự bất mãn của mình. Những tuyên bố phản đối ban lãnh đạo MU từ fan đã bắt đầu xuất hiện, bao gồm cả trong trận hòa 2-2 hôm qua (8-1) trên sân Turf Moor, nơi một biểu ngữ được giăng lên ở khu vực cổ động viên đội khách với nội dung: "Sir Jim Ratcliffe không thể giải quyết được vấn đề này".

Manchester United hiện tiến sát nhóm dự Champions League nhưng đã bỏ lỡ một cơ hội khác để giành một suất trong top 4 Premier League, khi cú đúp của Benjamin Sesko không đủ để đánh bại đội bóng của Scott Parker.

Amorim đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gay gắt sau khi không thể đảo ngược tình trạng sa sút dẫn đến việc HLV Erik ten Hag bị sa thải. Amorim đã trải qua nhiều thời điểm tồi tệ trong thời gian dẫn dắt MU, bao gồm cả thất bại nhục nhã trước đội bóng hạng Tư Grimsby ở Carabao Cup.

Một đại diện của nhóm The 1958 bày tỏ sự lo ngại, tuyên bố: "Những ngày qua tại Manchester United thật sự bất thường và đáng lo ngại. Trên sân cỏ, chúng ta đang chứng kiến ​​những màn trình diễn tầm thường từ một đội bóng bình thường, thiếu bản sắc, định hướng và tham vọng. Bên ngoài sân cỏ, tình trạng hỗn loạn còn tồi tệ hơn.

Một HLV bị sa thải không phải chủ yếu vì những màn trình diễn tệ hại trước Grimsby, Everton, West Ham và Wolves, mà được cho là vì một cuộc tranh cãi gay gắt với Jason Wilcox. Wilcox, một người chỉ có chín tháng kinh nghiệm làm Giám đốc Bóng đá tại Southampton, được cho là đã cố gắng can thiệp vào chiến thuật, mặc dù CLB đã thuê Ruben Amorim khi biết rõ hệ thống cứng nhắc của ông ta (trung thành với sơ đồ 3 trung vệ). Tình huống này thật khó tin.

Quyết định này được cho là đã được Omar Berrada, một CEO không có kinh nghiệm trước đó trong vai trò này, tán thành, dựa trên những lời phàn nàn của một đồng minh thân cận thay vì thể hiện khả năng lãnh đạo độc lập. Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến ​​Manchester United được điều hành bởi những nhà quản lý học hỏi kinh nghiệm trong quá trình làm việc, gây ảnh hưởng đến kết quả, sự ổn định và uy tín của CLB.

Hãy nói rõ: đây không phải là lời bào chữa cho Ruben Amorim hay lối chơi bóng đá dưới thời ông ấy. Phần lớn trong đó là không thể chấp nhận được. Nhưng việc ông ấy bị sa thải một lần nữa phơi bày sự rối loạn liên tục tại CLB của chúng ta. Manchester United giờ đây là một sự hợp tác độc hại, nơi người hâm mộ phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất từ ​​cả hai phía.

Chúng tôi kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo Manchester United, Berrada và Wilcox".

Nhóm fan MU này nói thêm: "Đầu mùa giải, chúng tôi đã hỏi người hâm mộ xem họ có muốn phản đối hay không. Nhiều người đã chọn cách cho Ratcliffe thời gian. Thời gian đó đã bị lãng phí. Tình hình rõ ràng là tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ phản đối trong trận gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford vào Chủ nhật ngày 1-2.

Manchester United đã 150 tuổi. Lịch sử hào hùng đó, được xây dựng bởi nhiều thế hệ người hâm mộ, cần phải được bảo vệ. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, CLB mà chúng ta truyền lại sẽ trở nên không thể nhận ra, bị tước đoạt đi văn hóa, linh hồn và con người của nó. Điều này cần phải được ngăn chặn. Chúng ta phải chiến đấu vì CLB của mình.

Chúng ta phải đấu tranh cho văn hóa của người hâm mộ trước khi quá muộn. Nếu biết ngày mai không thể thi đấu, bạn sẽ nỗ lực đến mức nào hôm nay? Đối với Ratcliffe và gia đình Glazer, trò chơi đã kết thúc. Thời gian đã hết. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa và kêu gọi càng nhiều người hâm mộ càng tốt hãy tham gia cùng chúng tôi trong một cuộc biểu tình quy mô lớn".