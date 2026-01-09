Bước ngoặt trong việc bổ nhiệm HLV mới của MU 09/01/2026 11:59

(PLO)- Lãnh đạo "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ tổ chức cuộc đàm phán mới với Michael Carrick được xem là bước ngoặt trong việc bổ nhiệm HLV mới của MU.

MU sẽ bổ nhiệm một HLV tạm quyền trước khi quyết định người kế nhiệm chính thức của Ruben Amorim vào cuối mùa giải này, với Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer là những ứng cử viên hàng đầu trở thành HLV mới của MU với tư cách tạm quyền.

Manchester United chuẩn bị tổ chức một vòng đàm phán nữa để chọn ra HLV tạm quyền tiếp theo, với Michael Carrick đang tiến gần hơn đến vị trí ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là Ole Gunnar Solskjaer. "Quỷ đỏ" đã quyết định bổ nhiệm một HLV tạm quyền cho phần còn lại của mùa giải trước khi chọn người thay thế chính thức cho Ruben Amorim.

Manchester United đã sa thải Amorim vào thứ Hai sau chuỗi chỉ thắng 3 trong 11 trận, nhưng quyết định này chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn với giám đốc bóng đá của "quỷ đỏ" Jason Wilcox. HLV đội U-18 Darren Fletcher đã dẫn dắt đội một trong trận hòa 2-2 đáng thất vọng trên sân khách trước Burnley ở vòng 21 Premier League và ông sẽ tiếp tục chỉ đạo đội khi "quỷ đỏ" tiếp đón Brighton ở vòng ba FA Cup vào Chủ nhật.

Đến lúc đó, Wilcox và Giám đốc điều hành của MU, Omar Berrada, dự kiến ​​sẽ phỏng vấn trực tiếp cả Carrick và Solskjaer. Tờ Guardian (Anh) đưa tin mặc dù Solskjaer vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút, nhưng Carrick đã tiến gần hơn đến vị trí này.

Solskjaer (phải) và Carrick, ai sẽ là HLV mới của MU với tư cách tạm quyền? ẢNH: MARTIN RICKETT

Nếu Wilcox và Berrada chọn Solskjaer, có vẻ như Carrick sẽ cân nhắc việc trở lại làm trợ lý cho chiến lược gia người Na Uy. Carrick từng làm việc dưới quyền Solskjaer khi HLV người Na Uy dẫn dắt Quỷ đỏ từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021.

HLV từng 5 lần vô địch Premier League này đã là một phần trong ban huấn luyện đội một của MU khi Solskjaer tiếp quản, ban đầu chỉ là tạm quyền, sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Cả hai cũng từng là đồng đội tại MU trong mùa giải 2006 - 2007.

Cả hai cái tên đều được hô vang trên khán đài dành cho cổ động viên đội khách tại sân Turf Moor, nhưng một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về quyết định của MU khi một lần nữa lại chọn một cựu cầu thủ. Phát biểu với Sky Sports, cựu đội trưởng của MU, Gary Neville giải thích: "Bạn gần như trải qua các chu kỳ, và MU đã làm điều này trong 12 năm nay.

10 năm trước, họ giao quyền dẫn dắt cho Ryan Giggs, rồi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản, và giờ lại quay về với những người cũ. Sau đó lại có người mới, rồi lại thêm một người nữa - gần giống như một vòng tuần hoàn và một bộ phim mà chúng ta đã từng xem, giống như phim Ngày Chuột Chũi vậy.

Nghe này, điều tôi nghĩ là Ole Gunnar Solskjaer là người thực sự yêu quý CLB. Anh ấy hiểu công việc, anh ấy đã làm công việc này lâu năm. Những cái tên khác được nhắc đến, rõ ràng là Michael Carrick và Ruud van Nistelrooy.

Họ thực sự là những người tuyệt vời, tôi đã chơi cùng họ nhiều năm, họ yêu CLB tha thiết. Họ hiểu CLB. Nhưng dù vậy, họ vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong bốn hoặc năm tháng tới nếu kết quả không như ý muốn. Vậy nên, họ phải sẵn sàng cho điều đó... Bất kể ai được chọn, trong số ba người được nhắc đến, tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất vì đây là một vai diễn khó".