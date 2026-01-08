Sự khác biệt giữa AFF Cup và FIFA ASEAN Cup: Giải nào danh giá hơn 08/01/2026 07:29

(PLO)- Sự khác biệt giữa AFF Cup và FIFA ASEAN Cup: Giải đấu nào tốt hơn cho bóng đá Đông Nam Á?

Giải AFF Cup và FIFA ASEAN Cup, hai giải đấu khu vực đang được bàn luận sôi nổi ở Đông Nam Á hiện nay, có gì khác biệt? Giải nào danh giá hơn? Giới bóng đá Đông Nam Á hiện đang xôn xao trước sự xuất hiện của hai giải đấu khu vực với tầm ảnh hưởng và vị thế khác nhau.

Một trong số đó là Giải vô địch ASEAN, trước đây được biết đến với tên gọi AFF Cup, một giải đấu từ lâu đã đóng vai trò là bệ phóng cho các đội tuyển quốc gia nam trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã khởi xướng một sáng kiến ​​mới mang tên FIFA ASEAN Cup. Giải đấu này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo bóng đá khu vực. Thông báo quan trọng này đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra vào ngày 26-10-2025.

Giải FIFA ASEAN Cup được khởi động bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa FIFA và các quốc gia Đông Nam Á. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của bóng đá trong khu vực.

Vậy, sự khác biệt giữa AFF Cup và FIFA ASEAN Cup đang gây tranh cãi hiện nay là gì? Sự khác biệt cơ bản nằm ở vị thế chính thức của FIFA và tầm ảnh hưởng của nó đối với lịch thi đấu quốc tế, điều này tác động đáng kể đến sự góp mặt của các cầu thủ tại giải đấu.

AFF Cup: Giải đấu truyền thống lâu đời

Giải vô địch ASEAN, trước đây được người hâm mộ bóng đá biết đến với tên gọi AFF Cup, là một giải đấu được tổ chức hai năm một lần bởi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) dành riêng cho các đội tuyển quốc gia nam ở Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Kể từ khi thành lập vào năm 1996, giải đấu được tổ chức hai năm một lần, thường vào các năm chẵn, ngoại trừ các năm 2007 và 2019. Tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 sau hai lượt trận đi và về.

Mặc dù ASEAN Cup được FIFA công nhận là giải đấu chính thức từ ngày 7-12-2024, và đã giữ hạng A từ năm 2016, giải này lại không được đưa vào lịch thi đấu chính thức của FIFA. Tình trạng trên có những tác động đáng kể đến sự tham gia của các cầu thủ.

Vì giải không nằm trong lịch thi đấu của FIFA, các CLB chuyên nghiệp không bắt buộc phải cho phép cầu thủ của mình tham gia đội tuyển quốc gia. Do đó, các đội tuyển quốc gia thường không có lực lượng mạnh nhất ở AFF Cup, đặc biệt là những cầu thủ đang theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài.

Tháng 2 năm 2024, AFF thông báo đổi tên AFF Cup thành ASEAN Cup, đánh dấu một chương mới trong lịch sử giải đấu khu vực. Bắt đầu từ năm 2026, giải đấu cũng sẽ được tổ chức vào giữa năm, hoặc trong thời gian nghỉ giữa mùa giải của các giải đấu quốc nội.

2. FIFA ASEAN Cup: Một giải đấu mới, danh giá hơn?

FIFA ASEAN Cup là giải đấu bóng đá khu vực mới nhất được FIFA chính thức khởi xướng dành cho các quốc gia Đông Nam Á. Thông báo quan trọng này được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra vào ngày 26-10 năm 2025 tại Kuala Lumpur.

Giải đấu sẽ do FIFA tổ chức, phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn thành viên của FIFA trong khu vực. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của tổ chức quản lý bóng đá thế giới.

Một điểm quan trọng là FIFA ASEAN Cup có vị thế là một giải đấu chính thức dưới sự bảo trợ của FIFA. Giải đấu này sẽ luôn được tổ chức trong khung thời gian của Lịch thi đấu quốc tế FIFA.

Giải đấu FIFA Matchday đảm bảo các CLB trên toàn thế giới phải cho phép cầu thủ của mình tham gia đội tuyển quốc gia. Điều này cho phép các đội tuyển ở Đông Nam Á tung ra đội hình mạnh nhất, bao gồm cả các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở nước ngoài.

Giải FIFA ASEAN Cup được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng bóng đá trong khu vực, tăng cường khả năng cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia và cung cấp một nền tảng toàn cầu. Tất cả 11 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm cả Timor Leste, dự kiến ​​sẽ tham gia với thể thức tương tự như FIFA Arab Cup.

Những khác biệt cơ bản, vị thế FIFA và lịch thi đấu

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa ASEAN Cup (AFF Cup) và FIFA ASEAN Cup nằm ở vị thế chính thức và tầm ảnh hưởng của chúng đối với lịch thi đấu bóng đá toàn cầu. Sự tham gia trực tiếp của FIFA là yếu tố then chốt.

Giải FIFA ASEAN Cup được tổ chức và công nhận hoàn toàn bởi FIFA, do đó đây là một giải đấu có tầm cỡ quốc tế cao. Ngược lại, ASEAN Cup, mặc dù được FIFA công nhận, nhưng lại do AFF tổ chức và thường không nằm trong lịch thi đấu của FIFA.

Việc FIFA ASEAN Cup được công nhận là giải đấu cấp quốc gia (FIFA Matchday) đồng nghĩa với việc các CLB phải cho phép cầu thủ của mình tham gia, đảm bảo sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​mỗi quốc gia. Điều này bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu hoặc Đông Á, góp phần nâng cao đáng kể chất lượng của giải đấu.

Không giống như ASEAN Cup, đôi khi thiếu vắng các ngôi sao do xung đột lịch trình với CLB, FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ những đội hình mạnh nhất có thể. Điều này sẽ làm cho giải đấu trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn.

Sự tham gia trực tiếp của FIFA cũng sẽ giúp kết quả các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup có "trọng lượng" đáng kể trong việc tính điểm xếp hạng FIFA của mỗi quốc gia. Điều này có tiềm năng thúc đẩy tính cạnh tranh và sự phổ biến của bóng đá Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) nêu ý tưởng tổ chức giải FIFA ASEAN Cup bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia. ẢNH: BOLA

4. Tầm nhìn của Gianni Infantino về bóng đá Đông Nam Á

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh FIFA ASEAN Cup được thiết kế để tạo động lực thực sự cho bóng đá trong khu vực. Ông khẳng định giải đấu sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia và cung cấp một nền tảng toàn cầu cho những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

"Thông qua FIFA ASEAN Cup, chúng ta đang gắn kết các quốc gia lại với nhau, và giải đấu này sẽ gặt hái được thành công lớn", chủ tịch FIFA Infantino khẳng định.

Gianni Infantino cho biết thêm rằng giải đấu này sẽ giúp cải thiện bóng đá đội tuyển quốc gia trong khu vực ASEAN và hỗ trợ sự phát triển của môn thể thao này trên toàn Đông Nam Á. Điều này thể hiện một khoản đầu tư dài hạn vào tương lai của bóng đá trong khu vực. "Trong bóng đá, số 11 là con số kỳ diệu", Infantino ví von bằng cách so sánh số cầu thủ trên sân của 1 đội (11) và 11 thành viên của gia đình bóng đá Đông Nam Á.