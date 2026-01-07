Solskjaer tươi cười trong ngày trở lại MU 07/01/2026 12:10

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer tươi cười trong ngày trở lại MU khi người ta phát hiện ông ở Cheshire giữa lúc "quỷ đỏ" sắp tìm được người thay thế cho HLV Ruben Amorim.

MU đang tìm kiếm một HLV trưởng tạm quyền sau khi sa thải Ruben Amorim vào thứ Hai và huyền thoại "quỷ đỏ" Ole Gunnar Solskjaer đã được liên hệ về khả năng trở lại Old Trafford lần thứ hai. Bây giờ, người ta phát hiện Solskjaer tươi cười trong ngày trở lại MU.

Ole Gunnar Solskjaer là ứng cử viên hàng đầu cho việc trở lại dẫn dắt Manchester United theo dạng tạm quyền đến hết mùa giải. Chiến lược gia người Na Uy đã được nhìn thấy ở Cheshire (Manchester, Anh) trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc ông trở lại Old Trafford dẫn dắt CLB lần thứ hai.

Solskjaer bị MU sa thải vào tháng 11-2021 sau gần ba năm dẫn dắt "quỷ đỏ". Cựu tiền đạo này tiếp quản vị trí HLV trưởng tạm quyền từ Jose Mourinho vào cuối năm 2018, trước khi được bổ nhiệm chính thức vào năm 2019. Bây giờ, MU cũng đang tìm kiếm một HLV trưởng tạm thời sau khi quyết định sa thải Ruben Amorim vào thứ Hai.

Solskjaer tươi cười trong ngày trở lại MU giữa những đồn đoán. ẢNH: mancpicss66

Bên cạnh Solskjaer, tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin một cựu danh thủ khác của MU và cũng từng là HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" Ruud van Nistelrooy và Michael Carrick được liên hệ để tạm thời dẫn dắt đội bóng đến khi mùa giải kết thúc.

Mặc dù Van Nistelrooy đã dẫn dắt MU trong bốn trận đấu trên cương vị tạm quyền sau khi Erik ten Hag bị sa thải mùa trước, nhưng cũng có thông tin cho rằng Solskjaer và Carrick đã được chọn để dẫn dắt đội bóng đến khi mùa giải kết thúc. Solskjaer chia tay Besiktas vào tháng 8 sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi Conference League.

Theo tờ Manchester Evening News, người ta tin rằng HLV người Na Uy hiện là ứng cử viên hàng đầu để trở lại Old Trafford. Solskjaer, 52 tuổi đã được nhìn thấy vào hôm qua 6-1 (giờ Anh) tại một cửa hàng Waitrose ở Wilmslow, Cheshire, gần nơi ông sinh sống trong khu vực.

Solskjaer đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu của MU sau khi chính ông bày tỏ mong muốn trở lại Old Trafford. Trong nhiệm kỳ trước, Solskjaer đã dẫn dắt MU đạt được vị trí trong top ba trong 2 mùa giải liên tiếp tại Premier League - người đầu tiên làm được điều này kể từ thời Sir Alex Ferguson - và đưa "quỷ đỏ" vào chung kết Europa League, nơi họ bị Villarreal đánh bại sau loạt luân lưu.

Solskjaer được dự đoán sẽ tạm quyền dẫn dắt MU thay cho Amorim đến hết mùa giải. Ảnh: mancpicss66

Vị trí thứ hai tại Premier League của MU vào năm 2021 là một kỳ tích mà chỉ có Solskjaer và Mourinho đạt được kể từ khi Ferguson giải nghệ năm 2013. Trong sự nghiệp cầu thủ, cựu HLV của Cardiff City Solskjaer đã có hơn 200 lần ra sân cho MU, giành được sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh và cú ăn ba huyền thoại năm 1999.

Người ta tin rằng Manchester United đang tìm kiếm một giải pháp tạm thời cho đến khi mùa giải kết thúc trước khi bổ nhiệm HLV trưởng chính thức cho mùa giải 2026/27. Fletcher dự kiến ​​sẽ dẫn dắt "quỷ đỏ" trong trận đấu gặp Burnley vào lúc 3h15 ngày mai 8-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 21 Premier League và trận đấu tại FA Cup gặp Brighton vào Chủ nhật.