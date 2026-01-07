Tổng chi tiêu trong 5 năm của các CLB Premier League: Liverpool mạnh tay, MU vẫn là nhất 07/01/2026 07:29

(PLO)- Tổng chi tiêu ròng trong 5 năm của mọi CLB Ngoại hạng Anh, Manchester United dẫn đầu, bất chấp sự chi tiêu mạnh tay của Liverpool.

Manchester United không dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League mà "quỷ đỏ" đứng đầu về tổng chi tiêu ròng trên thị trường chuyển nhượng trong 5 năm qua. Việc Liverpool chi 450 triệu bảng Anh cho chuyển nhượng mùa hè năm ngoái hầu như không làm lung lay vị trí dẫn đầu của Manchester United về chi tiêu ròng trong 5 năm qua.

Chi tiêu ròng - được định nghĩa là "phí chuyển nhượng dùng để mua cầu thủ trừ đi phí chuyển nhượng nhận được khi bán cầu thủ" - là một thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong thế giới bóng đá.

Manchester United thường xuyên chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và luôn nằm trong số những đội bóng chiêu mộ cầu thủ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khoản chi tiêu khổng lồ của họ hiếm khi tương xứng với lợi nhuận thu được từ việc bán cầu thủ - một sự tương phản hoàn toàn với nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool.

Đã gần 13 năm kể từ lần cuối cùng MU vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng trong vòng 5 năm tính từ mùa hè năm 2021, đội bóng của HLV Ruben Amorim luôn dẫn đầu về chi tiêu ròng. Tổng chi tiêu ròng của MU lên tới -684,61 triệu bảng, chỉ cao hơn -10 triệu bảng Anh so với đội xếp thứ hai là Arsenal với con số -675,77 triệu bảng Anh.

Tiếp theo là Chelsea với tổng chi tiêu ròng là -662,04 triệu bảng, mặc dù đã chi hơn 1 tỉ bảng Anh kể từ khi Todd Boehly nắm quyền lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea vẫn thu được khoản phí chuyển nhượng khổng lồ từ việc bán cầu thủ trong những năm gần đây.

MU có tổng chi tiêu lớn nhất Premier League trong 5 năm qua. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tottenham Hotspur là CLB tiếp theo với tổng chi tiêu ròng trong 5 năm qua lên tới -569,24 triệu bảng Anh, bất chấp lần cuối cùng họ lọt vào Top 4 Premier League là mùa giải 2021/22. Trùng hợp thay, đó cũng là tổng chi tiêu ròng thấp nhất của Tottenham trong suốt 5 năm.

Đứng thứ năm trong danh sách là Newcastle United với tổng chi tiêu ròng -430,61 triệu bảng - một con số đã giảm đi đáng kể vào mùa hè năm ngoái nhờ thương vụ bán Alexander Isak cho Liverpool với giá kỷ lục 125 triệu bảng Anh. Vị trí thứ sáu là của Liverpool với chi tiêu ròng -426,77 triệu bảng Anh cho thấy sự khéo léo của họ trong việc mua và bán cầu thủ.

Trong lần đầu tiên sau 30 năm giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20, Liverpool thực tế có khoản chi tiêu ròng dương lên tới 29,14 triệu bảng Anh, khi họ chỉ chiêu mộ Takumi Minamino với giá 7,25 triệu bảng vào tháng Giêng, đây là thương vụ lớn nhất của họ trong cả kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông.

Con số -228,6 triệu bảng Anh của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái lại là một câu chuyện khác. Đó là kỳ chuyển nhượng chi tiêu lớn nhất từ ​​trước đến nay của Liverpool, vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng hai lần, đầu tiên là mua Florian Wirtz với giá hơn 100 triệu bảng và một tháng sau đó là ký hợp đồng với Isak.

Trong trường hợp của MU, con số -154,34 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái là tổng số tiền chi tiêu cao thứ hai của họ trong vòng 5 năm. Khi đó, MU tập trung vào việc cải tổ hàng công với gần 200 triệu bảng Anh được chi để chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Dưới đây là tổng chi tiêu ròng của 20 CLB Premier League trong 5 năm qua:

Manchester United: -684,61 triệu bảng Anh

Mùa giải 2025 - 2026: -154,34 triệu bảng Anh; 24/25: -112,89 triệu bảng Anh (hạng 15 Premier League); 23/24: -128,48 triệu bảng Anh (hạng 8); 22/23: -191,94 triệu bảng Anh (hạng 3); 21/22: -96,97 triệu bảng Anh (hạng 6)

2. Arsenal: -675,77 triệu bảng Anh

Mùa giải 2025 - 2026: 246,26 triệu bảng Anh; 24/25: -20,81 triệu bảng (thứ 2 Premier League); 23/24: -144,26 triệu bảng (thứ 2); 22/23: -141,39 triệu bảng (thứ 2); 21/22: -118,26 triệu bảng (thứ 5)

3. Chelsea: -662,04 triệu bảng Anh

Mùa giải 25/26: -6,03 triệu bảng Anh; 24/25: -33,76 triệu bảng Anh (hạng 4 Premier League); 23/24: -153,68 triệu bảng Anh (hạng 6); 23/22: -473,95 triệu bảng (thứ 12); 22/21: 31,16 triệu bảng Anh (thứ 3).

4. Tottenham: -569,24 triệu bảng Anh

2025/2026: -146,6 triệu bảng Anh; 24/25: -91,42 triệu bảng (thứ 17 Premier League); 23/24 : -125,5 triệu bảng (hạng 5); 22/23: -117 triệu bảng (hạng 8); 21/22: -50,8 triệu bảng (hạng 4).

5. Newcastle United: -430,61 triệu bảng Anh

25/26: -89,94 triệu bảng Anh; 24/25: -17,73 triệu bảng Anh (hạng 5 Premier League); 23/24: -85,79 triệu bảng Anh (hạng 7); 22/23: -141,69 triệu bảng Anh (hạng 4); 21/22: -108,17 triệu bảng Anh (hạng 11).

6. Liverpool: -426,77 triệu bảng Anh

25/26: -228,6 triệu bảng Anh; 24/25: 29,14 triệu bảng (vô địch Premier League); 23/24: -92,26 triệu bảng (thứ 3); 22/23: -53,96 triệu bảng (thứ 5); 21/22: -50,02 triệu bảng (thứ 2)

7. Manchester City: -346,56 triệu bảng Anh

25/26: -118,61 triệu bảng Anh; 24/25: -87,75 triệu bảng Anh (hạng 3 Premier League); 23/24: -104,64 triệu bảng Anh (Nhà vô địch); 22/23: 5,94 triệu bảng Anh (Nhà vô địch); 21/22: -37,38 triệu bảng Anh (Nhà vô địch)

8. Nottingham Forest: -328,86 triệu bảng Anh

25/26: -97,28 triệu bảng Anh; 24/25: -15,58 triệu bảng Anh (hạng 7 Premier League); 23/24: -42,28 triệu bảng Anh (hạng 17); 22/23: -167,48 triệu bảng Anh (hạng 16); 21/22: -5,07 triệu bảng Anh (hạng 4 tại Championship).

9. West Ham United: -323,16 triệu bảng Anh

25/26: -47,22 triệu bảng Anh; 24/25: -82,6 triệu bảng Anh (hạng 14 Premier League); 23/24: -21,47 triệu bảng Anh (hạng 9); 22/23: -145,1 triệu bảng Anh (hạng 14); 21/22: -58,25 triệu bảng Anh (hạng 7).

10. Bournemouth: -155,77 triệu bảng Anh

26/25: 85,72 triệu bảng Anh; 24/25: -59,67 triệu bảng (thứ 9 Premier League); 23/24: -111,27 triệu bảng (hạng 12); 22/23: -78,57 triệu bảng (hạng 15); 21/22: 10,08 triệu bảng (hạng 2 tại Championship)

11. Crystal Palace: -145,95 triệu bảng Anh

25/26: 15,31 triệu bảng Anh; 24/25: 7,45 triệu bảng (thứ 12 Premier League); 23/24: -56,2 triệu bảng (thứ 10); 22/23: -34,11 triệu bảng (thứ 11); 22/22: -70,97 triệu bảng (thứ 12)

12. Sunderland: -121,19 triệu bảng Anh

25/26: -136,5 triệu bảng Anh; 24/25: 5,41 triệu bảng Anh (hạng 4 tại Championship); 23/24: -1,54 triệu bảng Anh (hạng 16 tại Championship); 22/23: 5,08 triệu bảng Anh (hạng 6 tại Championship); 21/22: -0,2 triệu bảng Anh (hạng 5 tại League One)

13. Fulham: -119,55 triệu bảng Anh

25/26: -24,32 triệu bảng Anh; 24/25: -18,86 triệu bảng Anh (hạng 11 Ngoại hạng Anh); 23/24: -16,55 triệu bảng Anh (hạng 13); 22/23: -42,03 triệu bảng Anh (hạng 10); 21/22: -13,1 triệu bảng Anh (hạng 1 tại Championship)

14. Burnley: -108,67 triệu bảng Anh

25/26: -80,96 triệu bảng Anh; 24/25: 46,2 triệu bảng Anh (Hạng 2 Giải Championship); 23/24: -90 triệu bảng Anh (Hạng 19 Premier League); 22/23: 28,03 triệu bảng Anh (Hạng 1 Championship); 21/22: -7,47 triệu bảng Anh (hạng 18 ngoại hạng Anh)

15. Brentford: -98,16 triệu bảng Anh

25/26: 49,95 triệu bảng Anh; 24/25: -20,12 triệu bảng (thứ 10 Premier League); 23/24: -52,3 triệu bảng (thứ 16); 22/23: -38,44 triệu bảng (thứ 9); 22/22: -31,33 triệu bảng (thứ 13)

16. Leeds United: -75,4 triệu bảng Anh

25/26: -91,51 triệu bảng Anh; 24/25: 109,47 triệu bảng Anh (vô địch Championship); 23/24: -1,95 triệu bảng Anh (Hạng ba Championship); 22/23: -41,44 triệu bảng (hạng 19 Premier League); 21/22: -49,75 triệu bảng (hạng 17 Premier League)

17. Aston Villa: -63,41 triệu bảng Anh

25/26: 21,74 triệu bảng Anh; 24/25: 39,54 triệu bảng Anh (hạng 6 Premier League); 23/24: -65,44 triệu bảng Anh (hạng 4); 22/23: -38,25 triệu bảng Anh (hạng 7); 21/22: -2,32 triệu bảng Anh (hạng 14)

18. Wolves: -48,92 triệu bảng Anh

25/26: 11,5 triệu bảng Anh; 24/25: -7,11 triệu bảng Anh (hạng 16 Premier League); 23/24: 64,14 triệu bảng Anh (hạng 14); 22/23: -97,64 triệu bảng Anh (hạng 13); 21/22: -4,96 triệu bảng Anh (hạng 10)

19. Everton: -12,13 triệu bảng Anh

25/26: -101,87 triệu bảng Anh; 24/25: 28,17 triệu bảng Anh (hạng 13 Premier League); 23/24: 36,23 triệu bảng Anh (hạng 15); 22/23: 21,7 triệu bảng Anh (hạng 17); 21/22: 5,56 triệu bảng Anh (hạng 16)

20. Brighton: 2,28 triệu bảng Anh

25/26: 57,71 triệu bảng Anh; 24/25: -191,58 triệu bảng Anh (hạng 8 Premier League); 23/24: 69,1 triệu bảng Anh (hạng 11); 22/23: 70,82 triệu bảng Anh (hạng 6); 21/22: 3,25 triệu bảng Anh (hạng 9).