12 CLB tranh giành chiêu mộ tài năng trẻ của MU 04/01/2026 11:40

(PLO)- Tài năng trẻ của MU Harry Amass đang có những bước tiến bộ vượt bậc, với rất nhiều CLB muốn chiêu mộ anh.

Các cuộc đàm phán chuyển nhượng của MU được xác nhận trong bối cảnh có "12 CLB tranh giành tài năng trẻ của MU". MU đang đứng trước quyết định khó khăn về những ngôi sao mà họ đã cho mượn Harry Amass, trong mùa giải ấn tượng của anh tại CLB của Championship.

Sheffield Wednesday đang đàm phán để giữ chân cầu thủ trẻ Harry Amass của Manchester United ở lại CLB đến hết mùa giải. Hợp đồng của cầu thủ 18 tuổi này với CLB đang gặp khó khăn ở Championship này dự kiến ​​sẽ kết thúc sau trận đấu với QPR tại Loftus Road sau ngày hôm nay 4-1.

Ngôi sao được MU cho mượn Harry Amass đã tỏa sáng trong hoàn cảnh khó khăn tại Sheffield Wednesday. Harry Amass đã có 20 lần ra sân cho Sheffield Wednesday và hầu như không bỏ lỡ phút nào khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Henrik Pedersen.

Những màn trình diễn ấn tượng của Amass đã thu hút sự quan tâm của nhiều CLB khác, trong khi thỏa thuận ban đầu giữa Wednesday và MU sẽ kết thúc vào ngày mai 5-1. Stoke và Millwall được cho là hai trong số 12 CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chiêu mộ Amass trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tài năng trẻ của MU Harry Amass. ẢNH: JOE PRIOR

Nhưng Amass đang rất hạnh phúc tại Wednesday và MU có thể quyết định không làm gián đoạn đà phát triển của anh giữa mùa giải. HLV Pedersen của Wednesday đã xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với cầu thủ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 Wednesday. Wednesday, MU và người đại diện của Amass đang liên lạc với nhau.

"Hiện đang có cuộc đối thoại giữa các CLB và người đại diện, vì vậy tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể sớm hoàn tất thỏa thuận", HLV Pedersen nói, "Tất nhiên, chúng tôi rất muốn giữ Harry Amass ở lại. Amass đã thể hiện rất, rất tốt. Cậu ấy mới 18 tuổi, đã chơi rất nhiều trận đấu, ở nhiều cấp độ khác nhau. Tất nhiên, chàng trai trẻ này còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng cách cậu ấy thể hiện cho chúng tôi thật tuyệt vời".

Hiện tại, Sheffield Wednesday ​​chỉ được phép chiêu mộ cầu thủ tự do và các hợp đồng cho mượn không kèm phí chuyển nhượng. Họ đang chịu lệnh cấm chuyển nhượng và không được phép ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào có thu phí cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2027 kết thúc.

“Tôi biết hiện đang có cuộc đối thoại giữa CLB và EFL", HLV Pedersen nói thêm, “Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm nhận được câu trả lời, và hy vọng chúng ta có thể làm một số việc để hỗ trợ các cầu thủ. Hiện tại đang có cuộc đối thoại, nhưng chúng ta cần sự rõ ràng về những gì chúng ta có thể làm".