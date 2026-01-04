Thông điệp từ lãnh đạo MU khi Amorim chịu áp lực lớn 04/01/2026 11:14

HLV Ruben Amorim của MU đã thay đổi chiến thuật trong trận đấu với Bournemouth tại Premier League hồi tháng trước khi ông sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, thay vì 3 trung vệ xuyên suốt như trước đây. Bây giờ, lãnh đạo MU đã gửi thông điệp giữa lúc Amorim chịu áp lực lớn.

Chiến thuật của Ruben Amorim đã bị soi xét kỹ lưỡng sau những màn trình diễn không ổn định của MU trên sân, nhưng một sự cố cụ thể trong mùa giải này đã khiến ban lãnh đạo MU phải có hành động. Amorim được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Erik ten Hag tại Old Trafford vào tháng 11 năm 2024, nhưng nhiệm kỳ của ông không hề suôn sẻ.

Quỷ đỏ kết thúc mùa giải 2024 - 2025 ở vị trí thứ 15 đáng thất vọng tại Premier League và chịu thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. Mùa giải này đã mang đến một tia hy vọng cho Manchester United, bất chấp việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup sau loạt đá luân lưu trước Grimsby Town hồi tháng 8 năm ngoái.

MU đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ kém top 4 ba điểm, việc giành vé tham dự Champions League là mục tiêu khả thi trong mùa giải này. Mặc dù kết quả có phần cải thiện đôi chút, nhưng phong độ của MU vẫn tiếp tục là điều đáng lo ngại.

Amorim đang chịu áp lực cực lớn từ lãnh đạo MU. ẢNH: ALLSTAR

HLV Ruben Amorim kiên quyết bảo vệ sơ đồ 3-4-3 mà ông cũng từng áp dụng tại Sporting CP, nhưng đã có một sự thay đổi chiến thuật đáng kể vào tháng trước khi "quỷ đỏ" thành Manchester tiếp đón Bournemouth tại Old Trafford.

Trong trận đấu đó, Amorim đã lựa chọn một cách tiếp cận linh hoạt hơn nhằm khắc phục những điểm yếu trong phòng ngự của đội mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 4-4 đầy kịch tính, và mặc dù không giành được trọn vẹn ba điểm, Amorim vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng thích ứng chiến thuật, bao gồm cả một số thay đổi khôn ngoan trong trận đấu, theo tờ Manchester Evening News (Anh), bất chấp MU thủng lưới đến 4 bàn.

Tuy nhiên, nếu các thông tin từ truyền thông Anh là chính xác, sự thay đổi chiến thuật của Amorim bắt nguồn từ việc ban lãnh đạo cấp cao của MU tin rằng đội cần áp dụng một lối chơi ít dễ đoán hơn, được thúc đẩy bởi những nhận xét từ các đội bóng đối thủ. Một bài báo cuối tuần trước trên tờ Daily Mail (Anh) tiết lộ rằng trận hòa 1-1 với Fulham hồi tháng 8, nơi đội bóng của Amorim dẫn trước từ sớm nhưng lại để thủng lưới bàn gỡ hòa muộn, đã khiến các nhân vật cấp cao của MU cảm thấy thất vọng.

Những nhận xét sau trận đấu từ HLV Marco Silva và Alex Iwobi của Fulham đã gây lo ngại đặc biệt cho ban lãnh đạo của MU, bao gồm cả giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell, người được cho là đã lan truyền những phát ngôn này trong một nhóm WhatsApp với các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên.

"Chúng tôi biết cách họ phòng ngự và biết họ thích gây sức ép từ hàng thủ năm người," huấn luyện viên của Fulham tiết lộ sau trận đấu. "Và nếu bạn không để họ có đủ người để gây sức ép từ hàng thủ năm người, bạn có thể tạo ra ưu thế ở khu vực giữa sân."

"Chúng tôi biết họ chơi với hai tiền vệ trung tâm, nên chúng tôi đã cố gắng áp đảo đối phương bằng ba tiền vệ cộng thêm Alex [Iwobi]. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy."

Giám đốc tuyển dụng của Manchester United Christopher Vivell. ẢNH: AFP

Cầu thủ Iwobi của Fulham sau đó nhận xét trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: "Chúng tôi biết rằng mình có thể vượt qua hai tiền vệ của họ (Manchester United) và các trung vệ của họ sẽ muốn dâng cao và chúng tôi đã tận dụng điều đó hôm nay".

Manchester United và HLV Amorim đã duy trì sơ đồ bốn hậu vệ trong chiến thắng sít sao 1-0 trước Newcastle vào ngày Lễ tặng quà, nhưng đã quay trở lại chiến thuật cũ trong trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trận đấu tiếp theo của MU sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 4-1 khi họ làm khách trên sân của đối thủ truyền thống Leeds United ở vòng 20 Premier League. Tiếp theo đó là trận đấu trên sân khách gặp Burnley và trận đấu ở vòng ba FA Cup với Brighton. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào trận derby Manchester tại Old Trafford giữa MU và Man City vào ngày 17-1.