Đội hình dự kiến của MU đối đầu với Leeds United 04/01/2026 06:39

MU sẽ hành quân đến sân Elland Road để đối đầu với Leeds United tại vòng 20 Premier League vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 4-1 và Ruben Amorim sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn khi đội hình thiếu người. Vậy đội hình dự kiến của MU trong trận gặp Leeds sẽ ra sao?

HLV Ruben Amorim sẽ phải đưa ra một số quyết định quan trọng về đội hình xuất phát của Manchester United khi họ hành quân đến Elland Road vào Chủ nhật. Quỷ đỏ hy vọng sẽ phục hồi sau khi đánh mất điểm trước đội bóng cuối bảng Premier League, Wolves ngay trên sân nhà Old Trafford.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Amorim sẽ có rất ít lựa chọn cho chuyến làm khách đến Yorkshire. MU sẽ ra sân với đội hình thiếu hụt sau khi Bruno Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt và Mason Mount đều dính chấn thương trong giai đoạn bận rộn nhất của mùa giải.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi Amorim vẫn không thể lựa chọn Bryan Mbeumo, Amad hay Noussair Mazraoui sau khi họ đã vượt qua vòng bảng AFCON cùng với Cameroon, Morocco và Bờ Biển Ngà để tiến vào vòng 16 đội. HLV của MU đã nới lỏng sự cứng nhắc về chiến thuật của mình để thay đổi đội hình trong trận thắng 1-0 trước Newcastle vào ngày Lễ tặng quà.

Trận hòa 1-1 của MU trước Wolves nhanh chóng dập tắt mọi suy đoán rằng Amorim sẽ gắn bó với sơ đồ bốn hậu vệ vĩnh viễn. Tuy nhiên, HLV 40 tuổi này có thể đang cân nhắc việc quay trở lại hệ thống trên khi đối đầu với đối thủ truyền thống Leeds United.

Đội hình dự kiến của MU trong trận gặp Leeds United cho thấy Amorim sẽ vắng rất nhiều ngôi sao. ẢNH: AMA

HLV của Manchester United thừa nhận ông đang thiếu lựa chọn. "Bạn có thể nhìn vào đội hình, điều đó là không thể và chúng tôi không thể sử dụng thêm những cầu thủ mà chúng tôi không có vào lúc này", HLV Ruben Amorim nói, "Tôi sẽ cố gắng xây dựng một đội bóng sẵn sàng đối phó với điều đó. Tôi sẽ cố gắng đọc trận đấu và tìm hiểu xem mình nên làm gì để giúp họ".

Senne Lammens là sự lựa chọn hiển nhiên trong khung thành của MU sau khi bắt chính 13 trận liên tiếp kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Những người đứng trước anh thì chưa chắc chắn.

Nhưng Amorim có thể nên chuyển sang chiến thuật đã mang lại hiệu quả tốt trước Newcastle và sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ. Điều đó có thể giúp Diogo Dalot, Ayden Heaven (người ngày càng gây ấn tượng), Lisandro Martinez và Luke Shaw ra sân.

Với việc MU thiếu vắng nhiều cầu thủ chơi ở các vị trí tấn công, Casemiro và Manuel Ugarte sẽ tạo thành nền tảng tuyến giữa, với rất ít lựa chọn thay thế ngoài các sản phẩm từ học viện đào tạo trẻ. Jack Fletcher đã được Amorim chọn vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước.

Phía trước họ, Patrick Dorgu và Matheus Cunha có thể tấn công từ hai bên cánh. Đặc biệt, Dorgu đã trở thành một mối đe dọa ghi bàn đáng kể kể từ khi được Amorim đẩy lên chơi cao hơn trên sân.

Joshua Zirkzee, người được đồn đoán sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, sẽ hỗ trợ đắc lực cho tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko. Ngôi sao người Hà Lan hy vọng sẽ ghi bàn một lần nữa.

Đội hình dự kiến ​​Manchester United gặp Leeds United ở vòng 20 Premier League: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko