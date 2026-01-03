Ngôi sao tuyển Malaysia nằm trong Top 4 cầu thủ rê bóng hàng đầu thế giới 03/01/2026 11:45

Ngôi sao tuyển Malaysia Arif Aiman ​​Hanapi của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã được công nhận là một trong những cầu thủ rê bóng hiệu quả nhất trong làng bóng đá thế giới. Theo số liệu thống kê do Sofascore công bố, cầu thủ 24 tuổi này đứng thứ tư toàn cầu về số pha rê bóng thành công trong số các cầu thủ hàng đầu.

JDT đã ăn mừng thành tựu này trên các nền tảng mạng xã hội chính thức của mình, nhấn mạnh sự thăng tiến của Arif Aiman ​​đã vượt ra ngoài biên giới Malaysia. "Theo thống kê của Sofascore, Arif Aiman ​​đứng thứ tư về số lần rê bóng thành công trong số các cầu thủ đến từ các giải vô địch quốc gia trên toàn thế giới", CLB JDT cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào hôm nay 3-1.

Sự công nhận này cũng được ông chủ đội JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, nhắc lại. Ông đã chia sẻ tin tức trên Instagram Story của mình ngay sau đó, viết: "Không ồn ào. Không phỏng vấn. Chỉ đơn giản là chiến thắng."

Năm ngoái, Arif Aiman cũng được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), điều này càng khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của anh trên đấu trường châu lục.

Đứng đầu bảng xếp hạng rê bóng toàn cầu là tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona, ​​với 307 pha rê bóng thành công đáng kinh ngạc trong 61 trận đấu, khẳng định lý do tại sao ngôi sao người Tây Ban Nha này được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Ngôi sao tuyển Malaysia Arif Aiman. ẢNH: NST

Theo sau Yamal là tiền vệ cánh Guilherme Smith của Estoril, người có 251 pha rê bóng ấn tượng chỉ trong 25 trận đấu, đưa anh trở thành một trong những tiền đạo bùng nổ nhất châu Âu. Bồ Đào Nha tiếp tục góp mặt ở vị trí thứ ba nhờ Jose Mario Pinto, người có phong độ ổn định trong 53 trận đấu với 238 pha rê bóng thành công.

Tiếp theo, ở vị trí thứ tư, vượt lên trên bảng xếp hạng vốn bị thống trị bởi các tuyển thủ đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Argentina và Brazil, là Arif Aiman ​​- tuyển thủ châu Á duy nhất trong top 10 thế giới. Với 224 pha rê bóng thành công chỉ trong 35 trận đấu, Arif Aiman không chỉ vượt qua nhiều tên tuổi lớn ở các giải đấu hàng đầu mà còn cho thấy hiệu quả và tầm ảnh hưởng của anh mỗi khi có bóng trong chân.

Ngay phía sau Arif Aiman là tiền vệ cánh Jeremy Doku của Manchester City, nổi tiếng với tốc độ và kỹ thuật rê bóng điêu luyện, với 212 pha rê bóng thành công trong 52 trận đấu. Ở những vị trí thấp hơn trong danh sách, Nicolas Vallejo của Argentina tiếp tục thăng tiến với 200 pha rê bóng trong 36 trận, tiếp theo là Olawale Tanimowo (199 pha rê bóng trong 34 trận) và Ljupe Doriev (193 pha rê bóng trong 30 lần ra sân).

Xếp hạng trong Top 10 còn có Mariano Peralta Bauer (192 pha rê bóng trong 32 trận) và tiền vệ cánh người Brazil Caio Vidal (185 pha rê bóng trong 39 trận).