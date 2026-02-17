MU nổ ‘bom tấn’ điên rồ 17/02/2026 11:27

(PLO)- MU đang âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ có thể gây chấn động bóng đá Anh: chiêu mộ Alexis Mac Allister từ chính đại kình địch Liverpool.

Theo tiết lộ của Mirror, đội bóng lớn nước Anh MU đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ người Argentina trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn về khả năng anh rời Anfield vào mùa hè này, dù hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn đến năm 2028.

Mac Allister là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool kể từ khi gia nhập, đồng thời sở hữu đẳng cấp đã được khẳng định sau chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Vì thế, ý tưởng đưa anh về Old Trafford được xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi xét đến mối thù truyền kiếp giữa hai CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Lịch sử gần như không ghi nhận các thương vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai bên suốt hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi Phil Chisnall rời MU sang Liverpool năm 1964. Những cái tên như Michael Owen hay Paul Ince từng khoác áo cả hai đội, nhưng đều không phải các vụ chuyển nhượng trực tiếp.

MU muốn có Allister trong đội hình vào mùa hè. Ảnh: EPA.

Song song với Mac Allister, ban lãnh đạo MU cũng để mắt tới nhiều tiền vệ trẻ như Adam Wharton, Carlos Baleba và Elliot Anderson nhằm tăng cường tuyến giữa. Dẫu vậy, nếu thực sự muốn thuyết phục Liverpool ngồi vào bàn đàm phán, “Quỷ đỏ” có lẽ cần một lợi thế lớn, và chiếc vé tham dự Champions League mùa tới có thể là điều kiện tiên quyết.

Bản thân Mac Allister từng chia sẻ mong muốn thử sức tại Tây Ban Nha trong tương lai, khiến khả năng anh ở lại Anh lâu dài vẫn còn là dấu hỏi.