Sốc: Không phải từ Việt Nam, chủ tịch PSSI bị tố ‘giật dây’ FIFA phạt bóng đá Malaysia 16/02/2026 11:13

(PLO)- Truyền thông Malaysia đang làm dậy sóng dư luận khi bất ngờ chỉ đích danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir là nhân vật đứng sau đơn tố cáo khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt.

Thông tin bóng đá Malaysia bị trừng phạt do Chủ tịch PSSI tố cáo mà không phải từ phía Việt Nam đã được trang My News Hub đăng tải ngày 15-2, dù nguồn tin cụ thể không được công khai, chỉ tiết lộ chung chung là xuất phát từ khu vực Mỹ Latinh.

Theo bài viết, ông Erick bị cho là đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy một đơn khiếu nại gửi lên FIFA liên quan đến tính hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Malaysia. My News Hub còn dẫn lời nguồn tin ẩn danh cáo buộc Chủ tịch PSSI đã “giấu tay” phía sau vụ việc, thậm chí chủ động chỉ đạo quá trình thu thập và chuyển giao tài liệu cho các cá nhân trong nội bộ FIFA.

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM vì hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch. Phía Malaysia bác bỏ cáo buộc cố ý gian lận, khẳng định không có chủ trương làm sai quy định.

Chủ tịch PSSI bị nghi ngờ tố cáo gian lận của bóng đá Malaysia lên FIFA. Ảnh: EPA.

Sau quyết định kỷ luật từ cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới, nhiều đồn đoán xuất hiện cho rằng Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia gửi đơn tố cáo. Về sau, thông tin được làm rõ rằng phía Việt Nam mới là bên nộp đơn chính thức.

Dù vậy, truyền thông Malaysia tiếp tục đặt nghi vấn rằng Việt Nam chỉ đóng vai trò đại diện, còn người thực sự đứng sau vẫn là ông Erick Thohir. Thậm chí có cáo buộc cho rằng các tài liệu gửi đến FIFA do những người được ông Erick thuê chuẩn bị, và Việt Nam chỉ là bên thay mặt thực hiện thủ tục.

Ông Erick lần thứ hai rơi vào tầm ngắm của truyền thông Malaysia. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Erick bị lôi vào câu chuyện này. Tháng 9-2025, ông từng bị đồn có liên quan đến án phạt của FIFA dành cho FAM, nhưng đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Chủ tịch PSSI khẳng định Indonesia tôn trọng các quốc gia Đông Nam Á và không can thiệp vào chính sách nội bộ của bất kỳ liên đoàn nào. Ông Erick nhấn mạnh mục tiêu của mình là thúc đẩy sự phát triển thể thao trong nước, đồng thời đề cao tinh thần tôn trọng lẫn nhau trong khu vực.

Hiện những cáo buộc mới từ truyền thông Malaysia vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, và phía PSSI chưa đưa ra phản hồi bổ sung.