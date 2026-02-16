Tuyển Việt Nam không ăn Tết ở nhà, vì chức vô địch Đông Nam Á 16/02/2026 10:50

Đoàn futsal tuyển Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HC) từ đêm hôm trước và đến sáng 16-2 hạ cánh ở Nhật. Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội nhanh chóng bước vào các bài tập thả lỏng, hồi phục thể trạng nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ.

Theo kế hoạch, từ ngày 16-2 đến 21-2, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ rèn quân tại Nhật Bản và thi đấu hai trận giao hữu với CLB Bardral Urayasu vào các ngày 17-2 và 19-2.

Các cô gái Việt Nam đã đến Nhật Bản cho chuyến tập huấn quan trọng. Ảnh: VFF.

Những trận cọ xát chất lượng này giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và đánh giá khả năng vận hành đội hình trong môi trường thi đấu tốc độ cao, đòi hỏi cường độ liên tục. Những trận đấu này cũng giúp các cầu thủ nâng cao sự gắn kết và bản lĩnh xử lý tình huống khi chịu áp lực.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-2 đến 2-3 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Năm nay, giải quy tụ 7 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan (hạng 8 thế giới), tuyển Việt Nam là đương kim vô địch (hạng 11), Indonesia (hạng 18), Malaysia (hạng 21), Myanmar (hạng 38), Australia (hạng 66) và Philippines (hạng 69).

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không ăn Tết ở nhà, vì mục tiêu vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Úc, trong khi bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Cục diện này hứa hẹn nhiều thử thách, đặc biệt khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm tạo bất ngờ.

Với vị thế là nhà vô địch Đông Nam Á và đương kim vô địch SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bước vào giải với kỳ vọng lớn. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản được xem là bước chạy đà then chốt, tạo nền tảng chuyên môn và tâm lý vững vàng để đội bóng hướng tới mục tiêu cao nhất: tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực.