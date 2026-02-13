Chấn động Asian Cup 2027: Malaysia lao đao sau tố cáo của Việt Nam gửi lên FIFA 13/02/2026 08:08

(PLO)- Vòng loại Asian Cup 2027 bất ngờ nóng lên khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã nhận được đơn phản đối từ phía Việt Nam liên quan đến tính hợp lệ của bảy cầu thủ nhập tịch trong đội hình tuyển Malaysia.

Sau tố cáo từ phía Việt Nam về bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cho là không hợp lệ, vụ việc nhanh chóng được chuyển lên FIFA để điều tra và đang tạo ra những dư chấn lớn trong khu vực.

Theo thông tin từ AFC, phía Việt Nam đặt nghi vấn về hồ sơ pháp lý của các cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những cầu thủ này được cho là thi đấu cho Malaysia dựa trên nguồn gốc ông bà. Tuy nhiên, quá trình xác minh của FIFA cho thấy các giấy tờ liên quan đến tổ tiên của họ không có mối liên hệ với Malaysia như đã khai báo ban đầu.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết cơ quan này nhận thông báo trực tiếp từ FIFA vì vòng loại Asian Cup thuộc quyền quản lý của AFC. Ông xác nhận cuộc điều tra được khởi động sau khi có đơn khiếu nại chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), gửi đi sau trận đấu giữa hai đội. Theo quy trình thông thường, FIFA sẽ phối hợp cùng liên đoàn quốc gia liên quan để làm rõ vấn đề trước khi đưa ra kết luận.

Tổng thư ký AFC xác nhận đơn tố cáo Malaysia gửi từ phía Việt Nam. Ảnh: TNST.

Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski hiện đứng đầu bảng F với 15 điểm, nhiều hơn tuyển Việt Nam ba điểm. Tuy nhiên, vị trí này có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu các án phạt được giữ nguyên. Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, FIFA đã áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ bị cho là không đủ điều kiện.

Thông báo từ AFC cũng gián tiếp làm sáng tỏ những tranh cãi xoay quanh danh tính bên gửi đơn phản đối. Trước đó, Chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim, từng gây chú ý khi ám chỉ có thế lực đứng sau các cáo buộc nhằm vào Malaysia.

Ông thậm chí đăng tải thông điệp gây tranh cãi, cho rằng có người ở New York thao túng thông tin, trong bối cảnh Chủ tịch PSSI Erick Thohir khi đó đang có mặt tại đây để gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tuy nhiên, xác nhận từ AFC cho thấy đơn khiếu nại xuất phát từ Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Diễn biến mới nhất cho thấy FAM đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo tuyên bố chính thức, CAS chấp nhận yêu cầu tạm hoãn thi hành các án phạt do FIFA ban hành. Điều này đồng nghĩa với việc lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng đối với bảy cầu thủ nói trên tạm thời bị đình chỉ.

Nhờ quyết định tạm hoãn, các cầu thủ vẫn được phép thi đấu và sinh hoạt bóng đá bình thường cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, dự kiến vào ngày 26-2-2026. Kết quả của phiên xử sẽ có tác động trực tiếp tới cục diện bảng F cũng như tương lai của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc đang khiến bóng đá Đông Nam Á dậy sóng, khi cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết châu lục giờ đây không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn ở bàn pháp lý.