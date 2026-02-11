HLV Pep Guardiola: 'Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa Haaland' 11/02/2026 13:22

HLV Pep Guardiola đã khuyên Erling Haaland của Manchester City ngừng tự tạo áp lực cho bản thân sau khi siêu sao người Na Uy thừa nhận không có lý do gì để bào chữa cho phong độ thất thường của mình.

Haaland đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền tại Anfield hôm Chủ nhật để hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục của Man City trước Liverpool với chiến thắng 2-1 ở vòng 25 Premier League, nhưng anh đã không ghi bàn từ tình huống bóng sống trong tám trận đấu tại Ngoại hạng Anh gần đây.

Cầu thủ người Na Uy đã có 21 bàn thắng trong mùa giải này và nhiều khả năng sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới lần thứ ba trong vòng bốn năm, nhưng anh nhấn mạnh rằng mình phải cải thiện hơn nữa sau chiến thắng trước Liverpool. HLV Pep Guardiola của Man City đã gọi Haaland là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và muốn Haaland nên thư giãn và nghỉ ngơi.

Haaland "nổ súng" trở lại bằng bàn thắng vào lưới Liverpool. ẢNH: EPA

"Vấn đề của Erling Haaland là cậu ấy phải đối mặt với những con số và kỳ vọng của chính mình", HLV Pep Guardiola của Manchester City nói, "Đó là thử thách đối với cậu ấy. Cậu ấy tự đặt rất nhiều trách nhiệm lên vai mình. Tôi luôn nói với Haaland đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Hãy dựa vào bản năng, vào những cử chỉ của mình, dự đoán những hành động mà trực giác mách bảo, bởi cậu ấy tốt hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Haaland điềm tĩnh. Nhưng cậu ấy tự tạo áp lực cho bản thân. Haaland biết chúng tôi cần cậu ấy đến mức nào, cậu ấy không muốn rời đội trong sự thất vọng. Đó là một phẩm chất rất quan trọng. Tôi thà có một người như vậy còn hơn là một người không quan tâm. Haaland hoàn toàn trái ngược, cậu ấy buồn bã khi không ghi được bàn thắng. Đừng buồn bã, hãy cố gắng hết sức mình".

Pep Guardiola khẳng định Haaland có "ánh mắt rực lửa" khi chuẩn bị thực hiện quả phạt đền vào lưới Liverpool và màn ăn mừng cuồng nhiệt cho thấy sự giải tỏa nỗi thất vọng sau chuỗi trận tịt ngòi bất thường.

"Trong những trận đấu gần đây, có lẽ Haaland không có được những con số thống kê như mong muốn, nhưng chúng ta có được vị trí như hiện tại là nhờ cậu ấy", HLV Guardiola nói thêm về cầu thủ hiện là một phần trong nhóm lãnh đạo bốn người của Man City, "Trong ba phần tư mùa giải cho đến nay, nếu Erling Haaland không ghi bàn, tôi không biết ai sẽ ghi bàn. Chúng tôi đang ở vị thế tại Champions League, và đặc biệt là ở Ngoại hạng Anh, mà nếu không có Haaland thì điều đó sẽ không thể xảy ra.

Haaland luôn muốn giúp đỡ. Hãy nhìn cách cậu ấy ăn mừng bàn thắng – cậu ấy là người rất muốn giúp đỡ đội bóng và CLB. Chúng tôi giành cú ăn ba là nhờ sự xuất hiện của Haaland. Cậu ấy ghi không biết bao nhiêu bàn thắng, và kỳ vọng dành cho cậu ấy cũng rất lớn.

Khi bạn trải qua bốn hoặc năm trận đấu mà không ghi bàn, bạn sẽ tự hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Tất nhiên, Erling Haaland cần phải giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ và tận hưởng trận đấu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngay cả khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn".

HLV Pep Guardiola đã khuyên Haaland đừng tự gây áp lực cho mình. ẢNH: EPA

HLV Pep Guardiola của Man City cũng chia sẻ về trận đấu với Fulham ở vòng 26 Premier League diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày mai 12-2, "Chúng tôi rất cần người hâm mộ của mình. Tôi nghĩ các cầu thủ xứng đáng nhận được sự ủng hộ mà chúng tôi có được khi thi đấu trên sân khách và tại Etihad.

Chúng tôi cần họ, người hâm mộ của chúng tôi, bởi vì họ là một tập thể cầu thủ tuyệt vời và nhiều người trong số họ là những tân binh. Đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm áp lực cạnh tranh danh hiệu".