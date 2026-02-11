Nguồn tin nội bộ tiết lộ HLV tương lai của MU 11/02/2026 06:12

Cựu hậu vệ MU và bình luận viên Sky Sports, Gary Neville, đã xác nhận rằng ông đã nói chuyện với CLB cũ về kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng chính thức mới. Neville khẳng định nguồn tin nội bộ của đội chủ sân Old Trafford đã tiết lộ với ông về HLV tương lai của MU.

Gary Neville tuyên bố Manchester United đã bắt đầu tìm kiếm HLV trưởng tiếp theo, cho thấy ban lãnh đạo Old Trafford không bị thuyết phục bởi khởi đầu ấn tượng của Michael Carrick trong vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải này.

Carrick, 44 tuổi, đã tạo ra một tác động mạnh mẽ kể từ khi tiếp quản vị trí thay thế Ruben Amorim bị sa thải tháng trước, với chiến thắng 2-0 trước Tottenham giúp cựu HLV của Middlesbrough có được bốn chiến thắng liên tiếp tại Old Trafford. Đó là lần đầu tiên MU thắng bốn trận liên tiếp kể từ thời Erik ten Hag, làm dấy lên những lời kêu gọi xem xét Carrick cho vị trí HLV trưởng lâu dài của MU. Tuy nhiên, MU vừa để West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 26 Premier League vào hôm nay 11-2 khi phải nhờ bàn thắng ở phút 90+6 của Sesko mới giành lại 1 điểm.

Carrick vẫn là ứng cử viên dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: MARC ATKINS

Trong khi đó, chính Carrick khẳng định không thể có bất kỳ quyết định "vội vàng" nào về HLV chính thức của MU. Trong khi đó, chia sẻ trên chương trình The Gary Neville Podcast, Neville đã tiết lộ rằng quá trình bổ nhiệm HLV mới đã được MU tiến hành.

Gary Neville cho biết, "Tôi đã nêu rõ lập trường của mình vài tuần trước và tôi sẽ không lặp lại điều đó mỗi tuần, nhưng điều tôi đã làm là thực sự nói chuyện với CLB (Manchester United), bởi vì cuối cùng thì CLB luôn được các nhà báo và đài truyền hình hỏi về lập trường của CLB.

Đây là một tình huống rất khó khăn, hiện tại đang có một phong trào lớn hướng tới việc trao cơ hội cho Carrick, nói rằng anh ấy thực sự nên được xem xét. Phong trào này sẽ càng mạnh mẽ hơn khi anh ấy giành được nhiều chiến thắng và càng tiến gần hơn đến việc giúp Manchester United được tham dự Champions League.

Tôi đã hỏi CLB về lập trường chính thức của CLB liên quan đến những phát ngôn công khai của họ. Phải nói rằng câu trả lời của họ khá tốt. Họ cho biết đã bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV mới, điều mà tôi cho là đúng đắn. Thật tốt khi nghe điều đó vì bạn cần phải lên kế hoạch cho mọi thứ.

Họ đã bắt đầu quá trình nói chuyện và xem xét các HLV khác, thu thập tất cả các loại dữ liệu và phân tích xem ai nên là HLV tiếp theo của Manchester United. Nhưng điều họ nói là họ sẽ không bị thúc ép khi đưa ra quyết định bổ nhiệm HLV, bất kể đội thắng, hòa hay thua trên sân trong vài tháng tới. Họ sẽ chờ đến gần cuối mùa giải".

Carrick đã trải qua hai năm rưỡi ở giải Championship để dẫn dắt Middlesbrough trước khi bị CLB sa thải vào mùa hè năm ngoái. Trước khi làm việc ở giải Championship, Carrick là thành viên trong ban huấn luyện của Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford và cũng từng có một thời gian ngắn đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền của MU sau khi HLV người Na Uy bị sa thải vào năm 2021.

Tuy nhiên, Gary Neville tiếp tục đặt câu hỏi liệu người đồng đội cũ của anh là Carrick có thực sự ứng cử vào vị trí HLV trưởng chính thức hay không, xét đến tình hình hiện tại của CLB.

Neville đã tiết lộ nguồn tin nội bộ về quy trình bổ nhiệm HLV tương lai của MU. ẢNH: YOUTUBE

Gary Neville tiếp tục: "Tôi không rõ liệu vào thời điểm đó Michael Carrick có sẵn sàng nhận công việc, và thực ra vài tuần trước tôi đã tự hỏi liệu Carrick có thực sự từ chối hay không. Carrick là kiểu người như vậy, anh ấy luôn làm việc vì lợi ích tốt nhất của CLB bóng đá. Anh ấy có thể nhận lời hoặc cũng có thể từ chối, nhưng tôi cảm thấy đủ thoải mái và tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các cầu thủ, ban huấn luyện của Carrick để đề cử anh ấy vào vị trí này.

Vào thời điểm đó, Michael Carrick, cũng như bất kỳ vị trí tuyển dụng nào khác trong nước cho bất kỳ doanh nghiệp nào, sẽ tham gia vào một quy trình so sánh với những người như Thomas Tuchel và tất cả những người khác sẽ trở nên sẵn sàng vào mùa hè. Tôi nghĩ điều đó là công bằng".