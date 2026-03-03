Bruno Fernandes tiết lộ Sesko không hài lòng 03/03/2026 12:59

(PLO)- Bruno Fernandes tiết lộ Sesko không hài lòng khi ngôi sao của Manchester United này lại một lần nữa ghi bàn giải cứu "quỷ đỏ".

Bruno Fernandes đã dành lời khen ngợi cho đồng đội Benjamin Sesko của Manchester United sau khi tiền đạo này ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League tại Old Trafford. Đội trưởng của "quỷ đỏ" tiết lộ Sesko không hài lòng với bản thân và khát khao ghi nhiều bàn hơn nữa.

Bruno Fernandes đã chia sẻ về quyết tâm thành công của Benjamin Sesko tại Manchester United. Sesko đã ghi bàn thắng quyết định giúp Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại Premier League trên sân Old Trafford.

Chiến thắng của MU trước Crystal Palace đã giúp họ vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, vượt qua Aston Villa, đội bóng đã bị Wolves đánh bại. Michael Carrick hiện đã thắng sáu trong bảy trận đấu trên cương vị HLV tạm quyền của MU, phong độ đó giúp "quỷ đỏ" có được vị thế vững chắc để giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Sesko đã đóng vai trò quan trọng trong chuỗi phong độ gần đây của MU, ghi bốn bàn thắng trong năm trận gần nhất và đó đều là những bàn thắng quyết định, nâng tổng số bàn thắng của anh lên chín bàn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Old Trafford. 2 trận trước, Sesko đều ghi bàn quyết định giải cứu MU, đó là bàn gỡ hòa 1-1 đúng phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với West Ham và bàn duy nhất trận vào lưới Everton.

Bruno Fernandes tiết lộ Sesko không hài lòng với bản thân và luôn muốn phấn đấu để ghi nhiều bàn hơn nữa. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Bruno Fernandes đã kiến ​​tạo cho Sesko ghi bàn thắng quyết định vào lưới Crystal Palace, và đội trưởng của Quỷ đỏ đã giải thích rằng Sesko hoàn toàn nhận thức được những kỳ vọng đặt lên vai anh kể từ khi gia nhập đội vào mùa hè năm ngoái. Theo đó, Sesko có ý chí cầu tiến rất lớn, luôn không tự hài lòng với bản thân và luôn muốn phấn đấu để tiến bộ hơn nữa.

"Sesko là một cầu thủ rất giỏi, chúng tôi chỉ muốn lấy được sự tự tin của cậu ấy thôi," đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes nói với Sky Sports (Anh), "Cậu ấy là một cầu thủ trẻ luôn muốn tiến bộ. Cậu ấy không bao giờ hài lòng chỉ với một bàn thắng. Cậu ấy rất ý thức được rằng mình cần phải ghi bàn đều đặn mỗi tuần cho CLB này. Hy vọng Sesko sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa từ giờ đến cuối mùa giải."

Bruno Fernandes cũng đã suy ngẫm về mục tiêu của MU là giành vị trí trong tốp 4 Premier League, điều này sẽ đủ điều kiện để tham dự Champions League mùa giải tới.

Trước vòng đấu giữa tuần, Manchester United đang đứng thứ ba với 51 điểm, bằng điểm với Aston Villa, đội đã tụt xuống vị trí thứ tư, và hơn Liverpool ba điểm. Liverpool đang đứng thứ năm sau chiến thắng trước West Ham cuối tuần trước, còn Chelsea đứng thứ sáu với chỉ 45 điểm.

"Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước và điều quan trọng là chúng tôi không được cảm thấy mình đang ở vị trí cần thiết", Bruno Fernandes nói, "Chúng tôi cần giành được càng nhiều điểm càng tốt".

Tuần này, Manchester United sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến Newcastle để đối đầu với đội bóng của Eddie Howe tại sân St James' Park vào lúc 3 giờ 15 ngày 5-3 Với các trận đấu sớm diễn ra vào ngày 4-3, MU có thể sẽ tụt xuống vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng trước khi đấu với Newcastle, đó là điều sẽ gây áp lực lên thầy trò HLV Carrick.