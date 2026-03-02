Bruno Fernandes chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu của MU 02/03/2026 14:26

(PLO)- Bruno Fernandes chia sẻ nhận định của mình về VAR liên quan đến khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu của MU trong chiến thắng trước Palace.

Bruno Fernandes thực hiện quả phạt đền và ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU sau khi Maxence Lacroix của Crystal Palace phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm, trước khi Quỷ đỏ giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 28 Premier League. Sau trận đấu, Bruno Fernandes chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu của MU

Đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes, đã tiết lộ những gì trọng tài chính Chris Kavanagh thông báo cho anh về pha phạm lỗi của Maxence Lacroix đối với Matheus Cunha trong quả phạt đền, trong khi VAR đang xem xét để xác định liệu pha phạm lỗi đó có đáng nhận thẻ đỏ hay không.

Đội quân của HLV Michael Carrick đã vùng lên lật ngược tình thế để đánh bại Crystal Palace 2-1, sau khi Lacroix giúp đội bóng của Oliver Glasner dẫn trước 1-0 chỉ sau bốn phút. MU sau đó được trao cơ hội gỡ hòa trong hiệp hai khi chính hậu vệ người Pháp Lacroix kéo ngã Cunha trong vòng cấm, khiến trọng tài chính Kavanagh phải tham khảo VAR.

Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng giúp MU gỡ hòa 1-1. ẢNH: Press Association

"Sau khi xem xét, cầu thủ số 5 của Crystal Palace đã phạm lỗi giữ người rõ ràng, làm mất đi cơ hội ghi bàn rõ ràng", trọng tài Kavanagh tuyên bố, "Quyết định cuối cùng là phạt đền và thẻ đỏ".

Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes nói về khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu của MU: "Trọng tài lập tức nói với tôi đó là một quả phạt đền nhưng ông ấy đang cố gắng xác định xem đó có phải là thẻ đỏ hay không. Chúng ta đều biết rằng khi chỉ là xô đẩy hoặc kéo người mà không có ý định tranh chấp bóng, thì đó hiển nhiên là thẻ đỏ".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bước lên thực hiện quả phạt đền đầy tự tin, khiến cựu thủ môn của MU hiện đang chơi cho Crystal Palace Dean Henderson hoàn toàn không có cơ hội cản phá. Bruno Fernandes tiết lộ chi tiết thú vị là sau trận đấu anh đã nói chuyện với Henderson. Henderson cho biết, trong quả phạt đền, lẽ ra anh đã bay đúng hướng sút của Bruno, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định bay về hướng ngược lại.

"Tôi đã làm việc với Dean Henderson, tôi đã ở bên cạnh Dean Henderson khi anh ấy còn thi đấu cho Manchester United", Bruno Fernandes chia sẻ, "Dean Henderson thậm chí còn nói với tôi rằng anh ấy muốn bay về cùng phía giống như (pha cản phá 11m vào) tuần trước và cứu quả phạt đền đó. May mắn thay, Dean Henderson lại bay về phía bên kia (ngược hướng sút của Bruno)".

Bruno Fernandes sau đó kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko đánh đầu ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lật ngược tình thế và giúp Manchester United giành được ba điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Chiến thắng này giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba Premier League, bằng điểm với Aston Villa nhưng hơn đội bóng của Unai Emery về hiệu số bàn thắng bại, cộng thêm lợi thế là không phải tham gia bất kỳ giải đấu châu Âu nào từ giờ đến khi mùa giải kết thúc.

Dean Henderson trao đổi với Bruno Fernandes sau trận đấu. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trận thua bất ngờ của Aston Villa trước Wolves trước đó đã mang đến cho đội bóng của Carrick một cơ hội vàng để củng cố vị trí trong tốp bốn, và họ đã không phụ lòng mong đợi. Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào giữa tuần này khi họ hành quân đến sân St. James' Park để đối đầu với Newcastle United của HLV Eddie Howe ở vòng 29 Premier League.

"Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước và điều quan trọng là chúng tôi không được cảm thấy mình đã ở vị trí cần thiết", đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes nói thêm, "Chúng tôi cần giành được càng nhiều điểm càng tốt".