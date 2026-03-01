2 điều khoản bán lại bộ đôi "2G" mang đến cho MU số tiền khổng lồ 01/03/2026 07:09

(PLO)- Manchester United bị ràng buộc bởi 2 điều khoản trong hợp đồng - nhưng Mason Greenwood và Alejandro Garnacho sẽ mang về cho đội chủ sân Old Trafford hàng chục triệu bảng Anh.

Manchester United từng bị "gài bẫy" bởi các điều khoản hợp đồng trong quá khứ - nhưng họ cũng có thể hưởng lợi từ 2 điều khoản bán lại bộ đôi "2G" là Mason Greenwood và Alejandro Garnacho lần lượt cho Marseille và Chelsea.

Khi Manchester United bán Mason Greenwood cho Marseille với giá 26,6 triệu bảng vào năm 2024, họ đã ưu tiên giá trị lâu dài hơn là tiền mặt ngay lập tức bằng cách đàm phán một điều khoản bán lại đáng kể. Thỏa thuận ban đầu quy định Manchester United được hưởng 50% bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào mà Marseille có thể nhận được từ tiền đạo này trong tương lai, mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ này hiện có thể là 40%.

Là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU, doanh thu chuyển nhượng của Greenwood được ghi nhận là lợi nhuận thuần túy theo Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) của Premier League. Để dễ hình dung quy mô: nếu Greenwood được Marseille bán với giá 50 triệu bảng, MU có thể nhận được 25 triệu bảng theo các điều khoản ban đầu, hoặc 20 triệu bảng nếu điều khoản đó quy định tỷ lệ 40%.

Tuy nhiên, Manchester United sẽ không giữ toàn bộ số tiền đó. Một phần thỏa thuận được ký kết trong thời gian Greenwood được cho mượn tại Getafe năm 2023 quy định CLB Tây Ban Nha được hưởng 20% ​​lợi nhuận mà MU thu được từ vụ chuyển nhượng tiếp theo của Greenwood. Vẫn còn sự không chắc chắn về việc liệu tỷ lệ đó áp dụng cho tổng phí chuyển nhượng hay chỉ phần lợi nhuận mà Marseille thu được, nhưng trong cả hai trường hợp, nó cũng sẽ làm giảm khoản tiền khổng lồ mà MU cuối cùng nhận được.

2 điều khoản bán lại bộ đôi "2G" gồm Greenwood và... ẢNH: MIRROR/GETTY

Tình huống của Greenwood mang đến một sự so sánh hữu ích với một sản phẩm khác của học viện đào tạo trẻ Manchester United: Alejandro Garnacho. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã chuyển đến Chelsea từ Manchester United với giá 40 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái sau một cuộc xung đột ồn ào với HLV khi đó là Ruben Amorim.

Điều quan trọng là, Manchester United đã đảm bảo được điều khoản chia lợi nhuận 10% khi bán cầu thủ này, đảm bảo họ sẽ nhận được một phần phí chuyển nhượng trong tương lai nếu Chelsea quyết định bán ngôi sao người Argentina Garnacho.

Vì Garnacho trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU, gia nhập từ Atletico Madrid với giá chỉ 100.000 bảng Anh vào năm 2020, nên khoản phí ban đầu 40 triệu bảng Anh được coi là lợi nhuận thuần túy theo quy định PSR. Bất kỳ khoản thu nhập nào phát sinh từ điều khoản bán lại cũng sẽ được hạch toán tương tự.

Cầu thủ 21 tuổi Garnacho đã ký hợp đồng 7 năm với đội chủ sân Stamford Bridge, giữ anh ở lại Chelsea đến năm 2032, có nghĩa là khoản tiền thưởng có thể sẽ không đến ngay lập tức với MU.

Tuy nhiên, khởi đầu khiêm tốn của Garnacho ở Chelsea - chỉ ghi được một bàn thắng sau 16 lần ra sân ở Premier League cho đến nay - cùng với xu hướng bán tháo cầu thủ để kiếm lời của Chelsea, đồng nghĩa với việc khả năng ra đi sớm của Garnacho không thể hoàn toàn loại trừ.

Ngoài Manchester United, các CLB khác cũng từng gặp phải những thỏa thuận bán lại phức tạp, đáng chú ý nhất là khi Manchester City bán Brahim Diaz cho Real Madrid vào năm 2019. Manchester City đã đưa vào một điều khoản được soạn thảo cẩn thận để ngăn chặn một vụ chuyển nhượng tiềm năng của Diaz đến Old Trafford, với điều khoản chia sẻ lợi nhuận 40% nếu Real Madrid bán Diaz cho Manchester United, nhưng chỉ 15% nếu bán cho bất kỳ CLB nào khác.

... Garnacho có thể giúp MU kiếm được cả chục triệu bảng Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bằng cách đẩy phồng con số cho một vụ chuyển nhượng từ Manchester United, Man City đã khiến thương vụ đó trở nên quá đắt đỏ về mặt tài chính, một biện pháp phòng ngừa chiến lược nhằm tránh việc tăng cường sức mạnh cho một đối thủ trực tiếp.

Các điều khoản hợp đồng cũng đã ảnh hưởng đến các vụ chuyển nhượng đến Manchester United trong những trường hợp khác. Trong thời gian thi đấu cho Barcelona, ​​Luis Suarez được cho là có những điều khoản ngăn cản một số CLB hàng đầu châu Âu - bao gồm MU, Real Madrid, Man City và PSG - ký hợp đồng trực tiếp với anh.

Kết quả là, khi Suarez rời Barcelona vào năm 2020, một số con đường chuyển nhượng đầy triển vọng đã bị chặn lại. Cuối cùng, anh gia nhập Atletico Madrid, và dẫn dắt họ giành chức vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên tại sân Metropolitano, một minh chứng cho thấy ngay cả những điều khoản được soạn thảo cẩn thận nhất cũng không phải lúc nào cũng hoạt động như mong muốn.