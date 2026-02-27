Chi tiết hợp đồng 3 năm của Carrick với MU 27/02/2026 07:29

(PLO)- Hợp đồng dài hạn của Carrick với MU có sự khác biệt với hợp đồng ngắn hạn làm HLV tạm quyền như thế nào?

MU đang tìm kiếm một HLV trưởng mới và Michael Carrick ngày càng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Carrick với MU đang hợp tác với nhau rất tốt. Với khởi đầu ấn tượng trong vai trò HLV tạm quyền tại Old Trafford, Michael Carrick đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu ông có thể tiếp tục dẫn dắt "quỷ đỏ" sau mùa giải này hay không.

Manchester United đã giành được 5 chiến thắng trong 6 trận đấu kể từ khi Carrick tiếp quản, nổi bật là những chiến thắng thuyết phục trước Manchester City và Arsenal. Manchester United vẫn đang tìm kiếm một HLV trưởng chính thức, với kế hoạch bổ nhiệm người mới trước mùa giải 2026 - 2027. Ban đầu, Carrick không được đánh giá cao như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Tuy nhiên, sau khi vực dậy đội bóng từng 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh, Carrick có thể nói là đã vươn lên dẫn đầu danh sách ứng cử viên. Các ứng cử viên khác như Oliver Glasner, Gareth Southgate, Roberto De Zerbi và Julian Nagelsmann vẫn đang được xem xét, nhưng dường như vị trí HLV trưởng chính thức của MU đang nằm trong tầm tay của Carrick.

Với suy nghĩ đó, tờ Mirror (Anh) đã xem xét một hợp đồng nhiều năm dành cho Carrick tại Manchester United sẽ như thế nào.

Carrick với MU đang hợp tác cực tốt. ẢNH: AMA

Thời hạn hợp đồng

Carrick có thể sẽ được MU trao một hợp đồng ba năm, tương tự như cách tiếp cận được áp dụng với các HLV chính thức như Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag. Từ góc nhìn của tập đoàn đồng sở hữu MU là INEOS, thời hạn ba năm là đủ để đội xây dựng bản sắc rõ ràng mà không tạo ra tình trạng "vịt què" thường thấy ở các hợp đồng ngắn hạn. Đồng thời, nó cũng hạn chế chi phí bồi thường khổng lồ mà CLB phải gánh chịu sau khi chia tay Jose Mourinho và Ruben Amorim.

2. Tuyển dụng nhân sự

Rất có khả năng Carrick sẽ được phép giữ lại những nhân vật chủ chốt trong đội ngũ trợ lý HLV hiện tại của mình. Đặc biệt, Steve Holland được xem là không thể thiếu nhờ thành tích ấn tượng của ông với Chelsea và đội tuyển Anh trước đây.

Holland được đánh giá là người có ảnh hưởng then chốt đằng sau sự cân bằng chiến thuật được cải thiện và khả năng phòng ngự vững chắc hơn của MU. Việc duy trì sự kết hợp giữa chuyên môn hàng đầu của Holland và những cựu sao hiểu rõ MU như Jonny Evans đã giúp kết nối đội hình chính với hệ thống học viện đào tạo trẻ. Nó đã giúp duy trì truyền thống lịch sử và bản sắc của MU.

3. Tập trung phát triển tài năng trẻ

Trái ngược với những thời kỳ trước đây khi MU tập trung vào việc chiêu mộ siêu sao "đã thành danh", hợp đồng tiềm năng của Carrick nhiều khả năng sẽ bao gồm một chỉ thị rõ ràng về việc nâng tầm tài năng từ nội bộ - tập trung trở lại vào phát triển cầu thủ trẻ. Chiến lược đó sẽ phù hợp với quan điểm tài chính kỷ luật của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe. Ông đặt mục tiêu giảm chi tiêu dư thừa, đồng thời khôi phục các nguyên tắc đã định hình nên những giai đoạn thành công nhất của CLB, đặc biệt là chú trọng vào học viện đào tạo trẻ.

Mới đây, Carrick đã hoàn thành chuyến đi khứ hồi dài hơn 300 km đến Oxford để cổ vũ cho đội bóng trẻ của MU tham dự FA Youth Cup, nó là bằng chứng cho thấy ông là một HLV hết lòng phát triển di sản của CLB.

Carrick đang có đội ngũ trợ lý chất lượng. ẢNH: Press Association

4. Điều khoản bảo vệ MU

Mức lương, tiền thưởng và bồi thường hợp đồng của Carrick sẽ gắn liền với việc MU có giành quyền tham dự Champions League hay không. Lãnh đạo MU luôn ưu tiên việc đội được tham dự Champions League hơn tất cả mọi thứ khác, vì nó mang lại vị thế cho đội cả trên sân cỏ lẫn về mặt tài chính.

MU sẽ tự bảo vệ mình trước rủi ro bằng các điều khoản chấm dứt hợp đồng dựa trên hiệu quả công việc. Theo đó, nếu MU chơi không tốt, họ có thể dễ dàng sa thải HLV mà không phải mất quá nhiều tiền bồi thường hợp đồng.

Ví dụ, khi bổ nhiệm David Moyes vào năm 2013, MU đã soạn thảo hợp đồng để tránh phải bỏ ra khoản tiền bồi thường quá lớn trong trường hợp phong độ của đội sa sút nghiêm trọng và buộc phải sa thải HLV, điều cuối cùng đã xảy ra. Với kinh nghiệm tương đối hạn chế của Carrick ở cấp độ cao nhất, sẽ thật bất ngờ nếu những biện pháp bảo vệ như vậy không xảy ra.

Carrick nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt MU mùa tới. ẢNH: MANCHESTER UNITED

6. Lương

Người ta dự đoán mức lương của Carrick sẽ tăng đáng kể, trong khoảng từ 5 triệu đến 7 triệu bảng Anh mỗi năm. Con số đó vẫn thấp hơn mức thu nhập khổng lồ mà Mourinho hay Louis van Gaal từng đạt được, với hơn 10 triệu bảng mỗi năm.

Cơ cấu như vậy sẽ phù hợp với mục tiêu rộng lớn hơn của Sir Jim Ratcliffe là điều chỉnh lại cơ cấu tiền lương, đồng thời vẫn đảm bảo mức lương thưởng xứng đáng cho Carrick vì phong cách quản lý tinh gọn, hiệu quả và tập trung vào kết quả của ông.