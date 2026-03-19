Vì sao MU đã đưa ra quyết định đúng đắn với Casemiro? 19/03/2026 06:39

Đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe đã phá vỡ truyền thống gần đây và đưa ra quyết định đúng đắn khi cho phép Casemiro ra đi - mặc dù hầu hết người hâm mộ đều muốn tiền vệ người Brazil ở lại Old Trafford, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Mirror viết, không đồng ý với ý kiến của Bryan Robson dường như là một tội ác đối với bóng đá. Robson là một huyền thoại của Manchester United, một trong những tiền vệ vĩ đại nhất thế hệ của mình, một người đàn ông tử tế mà ý kiến ​​của ông xứng đáng được tôn trọng tối đa.

Nhưng khi nói đến cảm xúc của Bryan Robson đối với Casemiro, cựu đội trưởng của MU và đội tuyển Anh đã sai. Robson đã kêu gọi Michael Carrick đảm bảo rằng MU sẽ không để cầu thủ người Brazil ra đi, tuyên bố: "Tôi khuyến khích Casemiro ở lại. Cậu ấy đã có một mùa giải thực sự tốt năm nay.

Casemiro là một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy có một bộ óc bóng đá tuyệt vời. Cậu ấy chuyền bóng rất tốt. Cậu ấy đánh đầu tốt và khi vào bóng, cậu ấy rất quyết liệt. Bạn không thể ở lại Real Madrid nhiều năm như Casemiro và giành được các danh hiệu Champions League nếu bạn không phải là một cầu thủ hàng đầu thực sự và mọi người đã thấy được những điểm mạnh của bạn".

Casemiro không phải là giải pháp cho tương lai của Manchester United. ẢNH: ALLSTAR

Kể từ khi tuyên bố sẽ rời Old Trafford vào mùa hè, Casemiro đã dành nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với người hâm mộ Manchester United. Casemiro đã được fan "quỷ đỏ" chào đón nồng nhiệt bằng những lời khẩn cầu "cố gắng thêm một năm nữa" trong trận thắng 3-1 trước Aston Villa hôm Chủ nhật tại Old Trafford ở vòng 30 Premier League, trận đấu mà Casemiro ghi bàn mở tỷ số cho MU. Nhưng điều mà Robson và các cộng sự đang bỏ qua, đó là thực tế Casemiro không phải là tương lai của đội bóng.

Casemiro đã 34 tuổi và Manchester United đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ lên đến hơn 300.000 bảng Anh/tuần để trả lương cho anh. Và đó chính là lý do tại sao đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe quyết định chấm dứt hợp đồng với Casemiro.

Khi Ratcliffe và tập đoàn INEOS của ông mua cổ phần của MU, một trong những việc đầu tiên ông làm là yêu cầu xem xét lại đội hình, bao gồm cả hợp đồng của từng cầu thủ. Và điều khiến Ratcliffe chú ý là việc Casemiro đang kiếm được hơn 300 bảng mỗi tuần. Ratcliffe biết Casemiro là một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới.

Điều mà ông không thể hiểu nổi là tại sao Manchester United lại quyết định đầu tư hơn 70 triệu bảng Anh cộng với tiền lương vào một người đã 30 tuổi và từng gặp vấn đề về thể lực ở Madrid như Casemiro.

Casemiro rất yêu MU nhưng tuổi tác không cho phép anh ở lại thêm được nữa. ẢNH: AFP

Tóm lại, có lý do Real Madrid sẵn sàng bán Casemiro. Anh tiêu tốn quá nhiều tiền của họ và được cho là đã qua thời đỉnh cao. Vì vậy, sự nuông chiều của Real Madrid dành cho Casemiro đã trở thành sự nuông chiều của MU. Casemiro đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại MU. Anh chỉ là giải pháp ngắn hạn, chứ không phải giải pháp lâu dài.

Việc đặt câu hỏi về quyết định để Casemiro ra đi cho thấy sự thiếu tầm nhìn và khả năng dự đoán, hai vấn đề đã ám ảnh Manchester United trong thời gian gần đây. Lần này, Ratcliffe đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Manchester United cần những gương mặt mới ở tuyến giữa mùa giải tới, và phải ký hợp đồng với một người mà HLV có thể xây dựng đội bóng xung quanh, một người sẽ mang lại giá trị lâu dài cho đội bóng.

Manchester United cần hướng về phía trước, chứ không phải nhìn lại phía sau.