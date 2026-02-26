Man City và Chelsea gặp khó ở vòng 16 đội Champions League 26/02/2026 12:59

(PLO)- 16 CLB góp mặt ở vòng 16 đội Champions League đã được xác nhận, Chelsea và Man City sẽ đối đầu trong những trận đấu khó khăn, trong khi Arsenal sẽ có một trận đấu dễ dàng hơn.

Sáu đội bóng Premier League sẽ biết được số phận của mình ở vòng 16 đội Champions League trong lễ bốc thăm diễn ra vào thứ Sáu và Arsenal nhiều khả năng sẽ có con đường dễ dàng nhất đến trận chung kết.

Mỗi đội đã thu hẹp danh sách đối thủ tiềm năng xuống còn một hoặc hai đội. Vòng play-off đầy kịch tính đã loại thêm tám CLB nữa, trong đó có Inter Milan và Juventus. Nhưng những đội bóng như Real Madrid và Paris Saint-Germain, cũng như Newcastle đã vượt qua play-off thành công.

Các nhánh đấu ở vòng 16 đội Champions League. ẢNH: SUN SPORTS

Sau khi đứng đầu bảng ở giai đoạn vòng bảng Champions League, Arsenal sẽ có một trận đấu khá dễ thở ở vòng 16 đội. Đội bóng của Mikel Arteta sẽ bốc thăm gặp Atalanta hoặc Bayer Leverkusen, sau chiến thắng lội ngược dòng đầy kịch tính của đội bóng Ý trước Borussia Dortmund và chiến thắng của đội bóng Đức trước Olympiacos.

Các đội bóng Anh khác đang phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn hơn. Sau khi dễ dàng vượt qua Qarabag ở vòng play-off, Newcastle sẽ bốc thăm gặp Chelsea hoặc Barcelona ở vòng 16 đội. Nếu Chelsea tránh được trận gặp Newcastle, họ sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain.

Cả Tottenham và Liverpool sẽ đối đầu với Atletico Madrid hoặc Galatasaray ở vòng tiếp theo. Trong khi đó, Manchester City sẽ phải đối đầu với một trong hai đội bóng gây bất ngờ là Bodo/Glimt – đội đã đánh bại chính Manchester United ở vòng bảng – hoặc Real Madrid.

Man City được cho là sẽ gặp khó khăn ở vòng 1/8 Champions League. ẢNH: ALAMY

Các trận lượt đi vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11-3 (giờ quốc tế), và các trận đấu lượt về sẽ kết thúc vào tuần tiếp theo. Lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ngày mai 27-2 (18 giờ, giờ Việt Nam) quốc tế). Bên cạnh việc hoàn tất các cặp đấu vòng 16, lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League cũng sẽ được tiến hành.