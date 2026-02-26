Chelsea sẵn sàng bán Cole Palmer cho MU 26/02/2026 07:29

Cole Palmer được cho là sẽ trở lại Manchester từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Pat Nevin đưa ra nhận định bất ngờ rằng Chelsea sẵn sàng bán Cole Palmer cho MU.

Việc Chelsea không thể bị Burnley gỡ hòa 1-1 ở phút cuối cùng ngay trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 27 Premier League không chỉ khiến họ đánh mất hai điểm, mà còn có thể không có vé dự Champions League mùa tới.

Điều này cũng làm gia tăng áp lực lên đội bóng áo xanh của HLV Liam Rosenior khi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới đang ngày càng gay cấn. Chiến thắng 1-0 của Manchester United trước Everton đã giúp họ tận dụng sai lầm của Chelsea để vươn lên vị trí thứ tư Premier League với 48 điểm, hơn Chelsea ba điểm, trong khi Liverpool đang bám sát phía sau, chỉ kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại.

Pat Nevin cho rằng Chelsea sẵn sàng bán Cole Palmer cho MU. ẢNH: Visionhaus/Getty

Việc không được tham dự Champions League mùa tới chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc tranh luận về việc Chelsea có thu hút được cầu thủ mới hay giữ chân những cầu thủ giỏi nhất của họ hay không.

Và trong trường hợp của Chelsea, cuộc tranh luận sẽ xoay quanh tương lai của ngôi sao Cole Palmer. Mô hình kinh doanh hiện tại của Chelsea là tìm cách kiếm lợi nhuận từ những cầu thủ giỏi nhất của họ, theo cựu ngôi sao của Chelsea là Pat Nevin.

Trước thông tin Manchester United đã thể hiện sự quan tâm đến Cole Palmer, Pet Nevin chia sẻ, “Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở việc Chelsea có bán hay không. Họ chắc chắn sẽ bán. Liệu Manchester United có muốn mua cậu ấy (Cole Palmer) không? Có lẽ là có. Liệu vấn đề tiền bạc có khó khăn không? Không, họ có lẽ sẽ giải quyết được. Chelsea là một CLB chuyên mua bán cầu thủ. Họ đã mua Cole Palmer và có thể bán cậu ấy với lợi nhuận khổng lồ, và đó là điều họ thường làm.

Các cổ động viên Chelsea sẽ rất thất vọng vì họ yêu mến Cole Palmer, điều đó hoàn toàn đúng. Có những lo ngại về sự ổn định và chấn thương của Cole Palmer mùa này. Mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào một điều. Nó không phụ thuộc vào CLB, mà phụ thuộc vào chính Cole Palmer. Cole Palmer có muốn chơi cho Manchester United không? Chỉ vậy thôi. Không ai biết ngoại trừ Cole Palmer.

Tôi nghe nói rằng Cole Palmer là một fan của Manchester United từ nhỏ. Đó là một điểm thu hút. Khi bạn nhìn vào những gì Manchester United đang làm hiện tại và cách họ đang chơi, cùng với khả năng bạn thực sự có được sự ổn định tại Manchester United, điều đó trở thành một cám dỗ".

Cole Palmer là fan của MU từ nhỏ. ẢNH: CHELSEA FC

Pat Nevin nói thêm, “Với Michael Carrick, tôi cảm thấy mọi thứ hoàn toàn khác tại Manchester United. Tôi đã đến Old Trafford rất nhiều lần trong vài năm qua và đôi khi xem bóng đá ở đó thật khó chịu. Cảm giác không đến nỗi tệ, chỉ là nhạt nhẽo thôi.

Tệ hơn cả sự tức giận là sự chán nản của mọi người, và bạn không bao giờ muốn thấy điều đó ở Manchester United vì tầm vóc của CLB, lịch sử và quy mô của nó. Giải Ngoại hạng Anh cần một Manchester United vĩ đại. Tôi hy vọng Michael Carrick sẽ được giữ chức vụ này lâu dài.

Tôi nghĩ nhóm cầu thủ hiện tại đã chứng tỏ đủ khả năng để vực dậy Manchester United. Tôi hy vọng họ sẽ được giữ phong độ này ít nhất trong năm tới, bất kể điều gì xảy ra từ giờ đến cuối mùa giải. Tôi tin tưởng họ. Liệu điều đó có đủ sức thuyết phục Cole Palmer không? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra".