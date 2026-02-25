Điều hoàn toàn sai sự thật về Man City 25/02/2026 11:03

Man City đã bị Premier League cáo buộc 115 tội danh vi phạm luật công bằng tài chính, nhưng CLB vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng tài trợ mới trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng của các cáo buộc. Điều này cho thấy 1 điều hoàn toàn sai sự thật về Man City.

Man City đã đạt được hai thỏa thuận tài trợ trong những tuần gần đây, điều này được xem như một "sự tín nhiệm rất lớn" dành cho đội chủ sân Etihad, trong khi họ đang chờ phán quyết về những 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League. Man City đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng trong ba năm qua liên quan đến hành vi tài chính trong quá khứ nhưng vẫn luôn khẳng định mình vô tội. Trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, Man City tiếp tục thu hút các đối tác thương mại mới.

Kể từ khi các cáo buộc xuất hiện vào tháng 2 năm 2023, cụm từ "mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ" được sử dụng để mô tả các hoạt động thương mại tại Man City và hiện tại họ vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Hai thỏa thuận gần đây nhất của Man City là việc gia hạn hợp tác với Revolut để họ trở thành nhà tài trợ logo phía sau áo đấu của đội nam trong các trận đấu cúp quốc nội, trong khi công ty BYD của Trung Quốc hiện xuất hiện trên tay áo của bộ trang phục tập luyện cho cả đội nam và nữ.

Việc các nhà tài trợ lớn như BYD tìm đến cho thấy điều hoàn toàn sai sự thật về Man City. ẢNH: MIRROR

Cựu giám đốc điều hành của Liverpool, Chelsea và Aston Villa, Christian Purslow, cho rằng hai thỏa thuận đó chứng minh Man City vẫn có khả năng thiết lập các mối quan hệ đối tác ấn tượng trước các đối thủ cạnh tranh. Bất chấp sự không chắc chắn xung quanh tương lai của CLB do những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính gây ra - với án phạt trừ điểm hoặc bị loại khỏi Premier League là kết quả có thể xảy ra nếu Man City bị chứng minh có tội - không có dấu hiệu nào trong lĩnh vực thương mại cho thấy các thương hiệu đang lo ngại về việc hợp tác với Man City.

"Họ (Man City) là CLB duy nhất có doanh thu 700 triệu bảng Anh ba lần. Tôi cũng cho rằng một tiêu chí mà cộng đồng doanh nghiệp sẽ áp dụng để đánh giá sức khỏe của các CLB bóng đá hàng đầu là chất lượng của các nhà tài trợ và các thỏa thuận tài trợ. Man City trong một hoặc hai tuần gần đây đã có thêm hai đối tác thương mại", Purslow nói trên podcast The Football Boardroom.

Một trong số đó là BYD, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, một trong những công ty phát triển nhanh nhất thế giới, nhà sản xuất xe điện thống trị thế giới, đang dần vượt qua Tesla. Mọi CLB bóng đá trên thế giới đều muốn BYD làm đối tác cung cấp xe hơi, họ đã chọn Manchester City.

Không hề có bất kỳ gợi ý nào về mối liên hệ nào giữa nhóm sở hữu của Man City và BYD - đây là một công ty đại chúng lớn của Trung Quốc. Gần hơn nữa, Man City đã hợp tác với công ty fintech phát triển nhanh nhất thế giới là Revolut. Revolut dự kiến ​​sẽ có đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng quy mô lớn trong một hoặc hai năm tới, thuộc sở hữu của một số tập đoàn danh tiếng nhất thế giới.

Man City là thương hiệu rất mạnh sau khi đạt thành công lớn trong bóng đá. ẢNH: MANCHESTER CITY

Đây không chỉ là một sự chứng thực đơn thuần, mà là một sự ủng hộ to lớn từ các tập đoàn kinh doanh lớn, cho thấy họ muốn thương hiệu của mình được gắn liền với Manchester City. Vì vậy, bất kỳ suy đoán nào cho rằng cộng đồng doanh nghiệp đang trì hoãn việc ủng hộ Manchester City vì CLB đang vướng vào một vụ kiện pháp lý chưa được giải quyết đều là hoàn toàn sai sự thật.

Nếu Billy Hogan (CEO của Liverpool), hoặc Vinai Venkatesham (CEO của Tottenham) hoặc Todd Boehly (ông chủ của Chelsea) được đề nghị cơ hội hợp tác với Revolut và BYD làm nhà tài trợ, họ sẽ vô cùng hào hứng. Đối với tôi, đó là lý do tại sao tôi không thấy bất kỳ lý do nào để Man City nói họ nên dàn xếp vụ việc với Premier League, từ bỏ hoặc không kháng cáo. Man City tin họ vô tội, họ có hướng hành động chính đáng, tôi cho rằng họ sẽ thực hiện nó".