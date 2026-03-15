Chủ tịch Barca lên tiếng về việc mua Rashford, gây khó cho MU 15/03/2026 13:20

Marcus Rashford đang bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng cho mượn tại Barcelona, ​​trong khi gã khổng lồ La Liga vẫn chưa quyết định có trả cho MU 26 triệu bảng Anh để mua đứt ngôi sao người Anh hay không.

Bây giờ, chủ tịch Barcelona ​​Joan Laporta đã gợi ý rằng CLB của ông có thể gia hạn hợp đồng cho mượn Marcus Rashford từ MU thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh. Rashford, 28 tuổi, ban đầu gia nhập Barcelona cho đến cuối mùa giải hiện tại, sau khi bị HLV Ruben Amorim của MU loại khỏi đội hình chính.

Tuyển thủ quốc tế người Anh đã có 20 bàn thắng và kiến ​​tạo cho nhà vô địch La Liga, nhưng chỉ có 5 trong số đó được ghi trong năm 2026. Ngay trước thềm năm mới, Rashford đã mất vị trí trong đội hình chính của HLV Hansi Flick vào tay Raphinha, sau khi cầu thủ người Brazil trở lại sau chấn thương.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta. ẢNH: Javier Borrego/Europa Press

Manchester United kiên quyết không hạ giá bán Rashford, sau khi đã đạt thỏa thuận mức phí 26 triệu bảng Anh khi tiền đạo này chuyển đến Catalunya hồi tháng 7 năm ngoái. Theo các nguồn tin, Barcelona hiện không sẵn sàng trả số tiền đó và đã nhắm đến ngôi sao Pedro Neto của Chelsea như một lựa chọn thay thế cho Rashford, điều này sẽ gây khó cho Manchester United.

Laporta hiện đã đưa ra thêm một số lựa chọn khác, nói với tờ Jijantes của Tây Ban Nha: "Chúng tôi có thể gia hạn hợp đồng cho mượn (của Rashford) thêm nữa. Điều đó phụ thuộc vào những gì Deco (giám đốc thể thao của Barcelona) muốn. Có những phương án, chẳng hạn như trả một phần phí mua đứt cho MU và tính toán phần còn lại sau".

Chủ tịch Barca nói thêm Rashford có "những con số thống kê ấn tượng, sự hòa hợp tuyệt vời trong phòng thay đồ và rất tích cực tham gia vào Quỹ từ thiện". Tuy nhiên, tương lai của chính Laporta cũng không chắc chắn và có thể ảnh hưởng đến tương lai của Rashford, khi ông chuẩn bị tranh cử tái nhiệm chức chủ tịch Barca vào hôm nay 15-3. Doanh nhân công nghệ tài chính Victor Font được dự đoán sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Laporta cho chức chủ tịch Barca, giống như năm 2021.

Marcus Rashford chỉ muốn ở lại Barcelona chứ không muốn trở về MU. ẢNH: Michael Driver/MI News/NurPhoto

Trong khi đó, Marcus Rashford đã thể hiện rõ lập trường của mình về việc ở lại Barcelona. "Điều tôi muốn là ở lại Barcelona", cầu thủ được Manchester United cho mượn này nói với tờ báo Sport của Catalonia hồi tháng 12 năm ngoái, Đó là mục tiêu cuối cùng, nhưng không phải là lý do tôi tập luyện chăm chỉ và cống hiến hết mình. Mục đích là để giành chiến thắng. Barca là một CLB lớn, tuyệt vời, được xây dựng để giành các danh hiệu".

Cơ hội tiếp theo để Rashford gây ấn tượng có thể là trận đấu với Sevilla vào lúc 22 giờ 15 đêm nay 15-3 tại La Liga. Cầu thủ 28 tuổi người Anh hy vọng sẽ được đá chính, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận hòa 1-1 với Newcastle ở lượt đi vòng 16 Champions League vào giữa tuần qua.