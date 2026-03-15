Lammens tiết lộ nghi thức độc đáo trước trận đấu của MU 15/03/2026 06:39

Thủ môn Senne Lammens của MU đã tiết lộ về nghi thức độc đáo trước trận đấu của mình, liên quan đến việc sử dụng bồn tắm jacuzzi, mà anh học được từ cựu thủ môn của Liverpool, Simon Mignolet, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Thủ môn Senne Lammens của Manchester United cho biết anh thường ngâm găng tay thủ môn vào bồn nước nóng vài ngày trước trận đấu, đây là một mẹo mà anh học được từ cựu thủ môn của Liverpool, Simon Mignolet.

Lammens, 23 tuổi, chuyển đến MU từ Royal Antwerp với giá 18,1 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái và đã gây ấn tượng kể từ khi đến Old Trafford, chỉ để thủng lưới 29 bàn trong 23 trận đấu tại Premier League. Lammens đã khẳng định vị trí thủ môn số một của MU, đẩy Altay Bayindir xuống vị trí số 2, sau khi Andre Onana rời Old Trafford để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Những màn trình diễn của Lammens thật xuất sắc và giờ đây anh đã chia sẻ chi tiết về một thói quen chuẩn bị trước trận đấu khác thường, điều này có thể giúp giải thích những màn thể hiện tuyệt vời của anh trong màu áo Manchester United.

Senne Lammens đang chơi ổn định trong màu áo MU. ẢNH: EPA

Trong cuộc trò chuyện với cựu thủ môn của MU là Ben Foster trên chương trình Fozcast, Lammens thú nhận rằng anh thường ngâm găng tay của mình trong bồn nước nóng vài ngày trước trận đấu cùng với các đồng đội khác - điều mà anh học được từ Mignolet.

"Tôi thường thay một đôi giày mới mỗi trận đấu, tùy thuộc vào cảm giác của mình," Lammens tiết lộ, "Tôi chơi với một đôi găng tay, tôi sẽ tập luyện cùng đôi găng này cả tuần rồi mới thay một đôi mới. Nếu trận đấu diễn ra vào thứ Bảy, tôi sẽ tập luyện với chúng vào thứ Sáu, nhưng trước đó, tôi thích ngâm chân trong bồn nước nóng với các đồng đội...

Thực ra tôi học được điều này từ Simon Mignolet. Cảm giác khi mới đeo găng tay khá cứng, độ bám không tốt lắm, tôi thích đeo chúng khoảng nửa tiếng trước trận. Ngay trước trận đấu, tôi đeo chúng vào rồi sau đó tháo ra. Tôi tập luyện cả buổi, đeo khi khởi động và cả trong trận đấu".

Lammens đã trải qua hai năm trước đó tại Royal Antwerp và ra sân 64 lần trên mọi đấu trường cho đội bóng Bỉ này, góp phần giúp họ giành Siêu cúp Bỉ trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo CLB. Trong suốt thời gian thi đấu cho Antwerp, anh đã khẳng định mình là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở giải Bỉ, và Manchester United đã quyết định chiêu mộ anh vào gần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Senne Lammens được coi là tương lai của MU trong nhiều năm tới. ẢNH: EPA

Khi được hỏi về lần liên lạc đầu tiên từ phía MU trước khi chuyển nhượng, Lammens cho biết: "Chuyện này xảy ra khá lâu rồi nhưng lần đầu tiên tôi nghe về nó, tôi đã nghĩ, "không thể nào". Bạn thực sự không tin nổi. Nó quá xa vời, cứ như một giấc mơ vậy.

Họ đến xem tôi thi đấu vài lần, ở Antwerp, họ nói có vài người từ Manchester đến xem, nghe thật điên rồ. Nghe vậy thật khó tin, lần đầu tiên tôi không thể tin nổi cho đến mùa hè. Tất nhiên, tôi tự tin vào bản thân mình. Tôi đã là thủ môn bắt chính suốt một năm nhưng việc Manchester United chọn tôi là một bất ngờ.

Rồi đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đó là một trải nghiệm đặc biệt. Chúng tôi đã liên lạc với nhau suốt mùa hè, cuối cùng mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi chưa bao giờ thực sự quá căng thẳng hay kiểu "ôi trời, vụ chuyển nhượng này sẽ không thành đâu".

Nếu không được thì tôi cứ tiếp tục với Antwerp hoặc cho đến khi nào cần thiết, đối với tôi việc đó chưa bao giờ là "phải xảy ra trong mùa hè". Trước đó, nó chỉ là một giấc mơ hoặc sự hoài nghi, và đó là điều tốt vì tôi không thực sự quá lo lắng".

Manchester United và Senne Lammens sẽ đối đầu với Aston Villa trong trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ Premier League vào lúc 21 giờ hôm nay 15-3 trên sân nhà Old Trafford. Hai đội hiện đang xếp thứ ba và tư trên bảng xếp hạng Premier League với cùng 51 điểm.