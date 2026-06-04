Siêu máy tính tìm ra nhà vô địch World Cup 2026, bất ngờ Messi 04/06/2026 11:50

(PLO)- Chỉ còn hơn 1 tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026, siêu máy tính Opta đã công bố bảng dự đoán mới nhất về những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 được xây dựng từ 10.000 lần mô phỏng dựa trên dữ liệu thống kê, phong độ hiện tại cùng sức mạnh đội hình của các đội tuyển hàng đầu thế giới.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở vị trí số một khi Tây Ban Nha được đánh giá là đội có nhiều cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng nhất với tỷ lệ 16,1%. Sau chức vô địch Euro 2024, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiếp tục duy trì sự ổn định đáng nể và vừa góp mặt trong trận chung kết UEFA Nations League.

Sự trưởng thành vượt bậc của thần đồng Lamine Yamal được xem là một trong những lý do quan trọng giúp La Roja được đặt nhiều kỳ vọng. Nhiều chuyên gia tin rằng ngôi sao trẻ của Barcelona hoàn toàn có thể tạo nên hiệu ứng bùng nổ tương tự những gì Kylian Mbappe từng làm tại World Cup 2018. Bên cạnh đó, những trụ cột như Rodri hay Pedri vẫn đang đạt phong độ rất cao.

Yamal và tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao cho ngôi vô địch Cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Xếp ngay phía sau là đội tuyển Pháp với 13% khả năng đăng quang. Đội bóng áo lam vẫn sở hữu lực lượng thuộc hàng mạnh nhất thế giới dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều cả ba tuyến, Les Bleus tiếp tục được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển Anh đứng thứ ba với tỷ lệ 11,2%. Harry Kane cùng các đồng đội đang trải qua giai đoạn thăng hoa trong màu áo câu lạc bộ và được kỳ vọng sẽ chuyển hóa phong độ đó thành thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina chỉ đứng thứ tư với 10,4% cơ hội bảo vệ ngôi vương. Dù đội hình hiện tại đã có nhiều thay đổi so với chiến dịch đăng quang tại Qatar năm 2022, Lionel Messi cùng thế hệ kế cận vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ giới chuyên môn.

Messi cùng đội tuyển Argentina dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: EPA.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bồ Đào Nha, Brazil, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bỉ và Colombia. Đáng chú ý, Na Uy lần đầu tiên được đánh giá cao đến vậy nhờ sự hiện diện của Erling Haaland và Martin Odegaard.

Dù những con số từ Opta mang tính tham khảo, lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh mọi dự đoán đều có thể bị đảo lộn. Và đó cũng chính là điều khiến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh luôn chứa đựng những bất ngờ khó lường.