Son Heung-min tươi cười với cú đúp, còn đồng đội cay đắng chia tay World Cup 02/06/2026 14:26

Tuyển Hàn Quốc đã có mặt trên đất Mỹ, Son Heung-min và đồng đội có trận giao hữu và thắng dễ Trinidad& Tobago 5-0. Hậu vệ Cho Yu-min phải cay đắng rời nước Mỹ trở về Hàn Quốc khi quả bóng World Cup 2026 chưa lăn.

Trong chiến thắng 5-0 của Hàn Quốc trước đại diện yếu đến từ Trung Mỹ Trinidad& Tobago, đội trưởng Son Heung-min hoàn thành cú đúp vào các phút 39 và 42. Cho Gue-sung cũng có cú đúp vào phút 64, 76, bàn còn lại do công Hwang Hee- chan ghi phút 76 từ chấm 11m.

Son Heung-min tươi cười với cú đúp cho tuyển Hàn Quốc... Ảnh: K.T

Trận làm nóng cho World Cup 2026 của tuyển Hàn Quốc và đại diện Trung Mỹ diễn ra trên sân BYU South Field ở Salt Lake City, Utah. Đầu hiệp 2 thì tai họa đã ập đến với hậu vệ Cho Yu-min. Điều đáng nói là không có đối thủ nào tác động vào Cho Yu-min cả mà anh tự bị chấn thương.

Đầu hiệp 2, khi chuẩn bị khống chế quả bóng do đồng đội chuyền tới, một cầu thủ Trinidad& Tobago chạy đến nhưng còn cách 4m thì bất ngờ Cho Yu-min đổ sụp xuống mặt cỏ. Cho Yu-min bị chấn thương bàn chân rất nặng, đến độ anh không thể đi được nữa mà ra hiệu cho tổ y tế vào sân.

Còn Cho Yu-min thì rời sân, rồi trở về Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Ảnh: K.T

Ngay sau đó, LĐBĐ Hàn Quốc xác nhận và đưa ra thông báo, Cho Yu-min không thể ở lại đội và anh không thể dự World Cup 2026. Cho Yu-min rời nước Mỹ ngay để trở về Hàn Quốc chữa trị chấn thương không hề nhẹ này.

Cho Yu-min, 29 tuổi đang đầu quân cho CLB Sharjah của Saudi Arabia. Anh rất phấn chấn khi được HLV Hong Myong-bo gọi vào đội tuyển Hàn Quốc. World Cup 2026 là giải đấu thứ nhì anh vinh dự góp mặt, thế mà quá xui xẻo với cầu thủ phòng ngự này.

LĐBĐ Hàn Quốc cũng cho biết hậu vệ Cho Wi-je, 24 tuổi đang đá cho Jeonbuk Hyundai Motors sẽ thay thế Cho Yu-min.