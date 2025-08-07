Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Chùm ảnh ngôi sao Son Heung-min về "nhà mới" Los Angeles FC
07/08/2025 12:47
(PLO)- Ngôi sao Son Heung-min quyết định rời Tottenham sau 10 năm phụng sự để về với Los Angeles FC
Ngôi sao Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và cựu đội trưởng Tottenham vừa bước xuống sân bay Los Angeles.
Sao Hàn Quốc Son Heung Min bất ngờ tuyên bố chia tay Tottenham
Son Heung-min vẫn mặc chiếc áo số 7 của mình ở CLB mới Los Angeles FC.
Buổi lễ ra mắt ngôi sao Son Heung-min vẫn có chiếc áo với đầy đủ tên anh bằng tiếng Hàn.
Thông tin cho biết, lãnh đạo Los Angeles FC mở hầu bao 20 triệu USD để thực thi phi vụ chiêu mộ ngôi sao Son Heung-min.
Vụ mua Son Heung-min 20 triệu USD là con số thuộc hàng
lịch sử
mà CLB Mỹ chịu chi cho ngôi sao Hàn Quốc.
Thực ra nếu "săn tiền" thì Son Heung-min chỉ cần "gật" là những CLB đại gia của Saudi Arabia trải thảm mời về, mà có khi một mùa bóng ở Saudi Arabia có thể mang lại số tiền bằng quãng thời gian 10 năm đá cho Tottenham của Son.
Nhưng Son Heung-min đã chọn Los Angeles FC, vì anh cũng "phải lòng" với TP Los Angeles.
Có 3.252 người hâm mộ của Los Angeles FC đến sân BMO sân nhà của CLB dự lễ ra mắt của Son Heung-min.
CLB mới của Son Heung-min có 65 ngàn fan đăng ký, anh cũng vừa được bố trí
căn hộ
cách sân BMO không xa.
Son Heung-min bối rối trong lễ ra mắt
CLB Los Angeles FC
.
Giải nhà nghề Mỹ có 20 đội chia làm bảng Đông và bảng Tây, mùa rồi Los Angeles FC về thứ 6. CLB này thi đấu ở bảng Tây.
THANH HÀ - Ảnh: Yonhap
LAFC ra thông báo quan trọng cho tiền đạo Son Heung-min
Sao Hàn Son Heung Min phá kỷ lục chuyển nhượng tại MLS
LAFC trả lương ‘khủng’ cho ngôi sao Son Heung-min, chỉ thua Messi
#Ngôi sao Son Heung-min
#CLB Los Angeles FC
#Son Heung- min về Los Angeles FC
#Son Heung- min giá 20 triệu USD
