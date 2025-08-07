Thể thao

Chùm ảnh ngôi sao Son Heung-min về "nhà mới" Los Angeles FC

(PLO)- Ngôi sao Son Heung-min quyết định rời Tottenham sau 10 năm phụng sự để về với Los Angeles FC

Ngôi sao Son Heung-min
Ngôi sao Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc và cựu đội trưởng Tottenham vừa bước xuống sân bay Los Angeles.
Son- Heung- min- 4.jpg
Son Heung-min vẫn mặc chiếc áo số 7 của mình ở CLB mới Los Angeles FC.
Son- Heung- min- 9-1.jpg
Buổi lễ ra mắt ngôi sao Son Heung-min vẫn có chiếc áo với đầy đủ tên anh bằng tiếng Hàn.
Son- Heung- min- 8.jpg
Thông tin cho biết, lãnh đạo Los Angeles FC mở hầu bao 20 triệu USD để thực thi phi vụ chiêu mộ ngôi sao Son Heung-min.
Son- Heung- min- 8.jpg
Vụ mua Son Heung-min 20 triệu USD là con số thuộc hàng lịch sử mà CLB Mỹ chịu chi cho ngôi sao Hàn Quốc.
Son- Heung- min- 9.jpg
Thực ra nếu "săn tiền" thì Son Heung-min chỉ cần "gật" là những CLB đại gia của Saudi Arabia trải thảm mời về, mà có khi một mùa bóng ở Saudi Arabia có thể mang lại số tiền bằng quãng thời gian 10 năm đá cho Tottenham của Son.
Son- Heung- min- 1.jpg
Nhưng Son Heung-min đã chọn Los Angeles FC, vì anh cũng "phải lòng" với TP Los Angeles.
Son- Heung- min- 9-2.jpg
Có 3.252 người hâm mộ của Los Angeles FC đến sân BMO sân nhà của CLB dự lễ ra mắt của Son Heung-min.
Son- Heung- min- 9-4.jpg
CLB mới của Son Heung-min có 65 ngàn fan đăng ký, anh cũng vừa được bố trí căn hộ cách sân BMO không xa.
Son- Heung- min- 2.jpg
Son Heung-min bối rối trong lễ ra mắt CLB Los Angeles FC.
Son- Heung- min- 7.jpg
Giải nhà nghề Mỹ có 20 đội chia làm bảng Đông và bảng Tây, mùa rồi Los Angeles FC về thứ 6. CLB này thi đấu ở bảng Tây.
THANH HÀ - Ảnh: Yonhap
