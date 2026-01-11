U-23 Thái Lan đá thế làm sao lấy 3 điểm trước Iraq 11/01/2026 12:02

21 giờ ngày 11-1, đội tuyển U-23 Thái Lan ra quân trận thứ nhì bảng D gặp Iraq. Ở trận ra quân trước đối thủ Úc không quá hay, Thái Lan còn thua ngược 1-2, nay Iraq rất cứng cáp sẽ khiến họ mệt mỏi nhiều hơn.

Đây là trận đấu mang tính sống còn cho thầy trò HLV Thawathcai Ongtrakul vì trong thế “lưng dựa tường” mà mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Iraq (trắng) hòa Trung Quốc ở lượt trận đầu. Ảnh: AFC.

Trả lời báo chí trước trận cầu sinh tử gặp Iraq, HLV Thawatchai nói: “Các cầu thủ Thái Lan cần thể hiện như trận gặp Úc là mọi thứ sẽ ổn và sẽ có kết quả lạc quan. Chúng tôi thua Úc là vì... tai nạn. Thái Lan có bàn thắng sớm do công Sittha Boonlha ngay phút thứ 8, nhưng sau đó lại mất người ngay phút 11 do Manekorn bị thẻ đỏ".

Nhà cầm quân đội trẻ Thái Lan từng là bại tướng của HLV Kim Sang-sik tại chung kết SEA Games 33 cho biết thêm: "Iraq là đội rất khó chịu. Họ chơi rất vững chãi và thiên về sức mạnh, nhưng Thái Lan không yếu. Chúng tôi sẽ đánh bại Iraq để tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết".

Thái Lan thua ngược Úc 1-2 ở lượt trận đầu tiên. Ảnh: AFC.

Chợt nhớ lại những lần “lên dây cót” tinh thần của HLV Thawatchai Ongtrakul từ giải U-23 Đông Nam Á, đến SEA Games 33, ông đều tuyên bố vô địch và nay là VCK U-23 châu Á cũng đòi đánh bại đối thủ nhưng đều bị ngăn cản.

Liệu lần này, người Thái có vượt qua lời nguyền hay không?

Nên nhớ Iraq ở trận đầu không thắng được Trung Quốc khiến họ phải dồn toàn lực để đánh bại U-23 Thái Lan mới mong tranh vé vào tứ kết.

HLV Emad Mohammad của Iraq nhận xét: “Thái Lan là tập thể hay. Họ tiến bộ rất nhanh. Nhưng Iraq không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải thắng".

Quá khứ bóng đá trẻ Thái Lan và U-23 Iraq có hai lần gặp nhau cũng tại vòng bảng giải này. Năm 2020 khi là chủ nhà VCK U-23 châu Á, đội trẻ Thái Lan hòa Iraq 1-1 và năm 2024 thắng 2-0. Tuy nhiên, lực lượng các đội ở mỗi giải trẻ là khác nhau.

Dự đoán: Thái Lan lại thua một bàn cách biệt.