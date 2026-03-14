MU nợ tiền chuyển nhượng khổng lồ, sẵn sàng bán 5 ngôi sao 14/03/2026 15:10

(PLO)- MU đang nợ một khoản tiền khổng lồ lên tới 422 triệu bảng Anh, trong khi ban lãnh đạo INEOS sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị mua tới 5 cầu thủ thất bại thảm hại dưới thời Erik ten Hag.

MU sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị cho năm cầu thủ thất bại dưới thời HLV Erik ten Hag để trả khoản nợ phí chuyển nhượng khổng lồ lên tới 422 triệu bảng Anh. Sự xuất hiện của tập đoàn hóa dầu INEOS, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe tại Old Trafford với tư cách là cổ đông thiểu số đã châm ngòi cho một làn sóng thay đổi ngầm, dẫn đến việc cắt giảm khoảng 500 việc làm trong năm 2024 và 2025.

Những thay đổi tương tự cũng diễn ra đối với đội hình thi đấu chính thức của đội nam Manchester United. Mùa hè năm ngoái, Manchester United đã chia tay một số tên tuổi lớn, bao gồm Alejandro Garnacho, Antony , Marcus Rashford và Jadon Sancho, hai người sau ra đi theo dạng cho mượn.

Bốn cầu thủ chủ chốt là Bryan Mbeumo, Matheus Cunha , Benjamin Sesko và Senne Lammens đã gia nhập đội chủ sân Old Trafford và đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành vị trí tốp 4 Premier League của "Quỷ Đỏ" mùa này.

Tuy nhiên, MU vẫn còn rất xa so với mục tiêu xây dựng đội hình nếu muốn thực sự cạnh tranh cho những danh hiệu cao quý và thi đấu trên nhiều mặt trận. Theo hồ sơ tài chính của MU, CLB còn nợ 422 triệu bảng Anh tiền phí chuyển nhượng, trong đó 238 triệu bảng Anh sẽ đến hạn thanh toán trong năm nay.

Ugarte sẽ ra đi vào mùa hè này để giúp MU trả nợ. ẢNH: SHUTTERSTOCK



Một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn của MU được dự kiến ​​sẽ diễn ra trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, với các vị trí tiền vệ, tiền đạo cánh, hậu vệ trái và trung vệ đều được cho là nằm trong danh sách mua sắm.

Trong khi những cầu thủ nổi tiếng như Casemiro và Harry Maguire được dự đoán sẽ ra đi khi hợp đồng của họ hết hạn vào mùa hè, cũng như việc bán đi những ngôi sao cho mượn như Rashford và Sancho, thì vẫn có năm cầu thủ khác có thể rời Old Trafford, và không ai trong số họ thực sự tạo được dấu ấn nào trong thời gian thi đấu tại Manchester.

Năm cầu thủ được đề cập đều là những bản hợp đồng kế thừa của HLV Erik Ten Hag: Rasmus Hojlund (được MU ký hợp đồng với giá 64 triệu bảng Anh), Joshua Zirkzee (36,5 triệu bảng), Manuel Ugarte (50,5 triệu bảng), Andre Onana (43,8 triệu bảng) và Mason Mount (55 triệu bảng). Năm cầu thủ thất bại đó đã khiến MU phải trả 250 triệu bảng, và CLB khó có thể thu hồi lại dù chỉ một nửa số tiền đó từ phí chuyển nhượng.

Mason Mount, 27 tuổi, là một nhân vật gây thất vọng vì những chấn thương dai dẳng đã ngăn cản anh có được vị trí thực sự trong đội. Ugarte, 24 tuổi, và Hojlund, 23 tuổi, đã chứng tỏ rằng họ đơn giản là không đủ giỏi để gánh vác trọng trách khoác áo "Quỷ Đỏ".

Onana, dù đến từ Inter Milan với tư cách là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, dường như đã đánh mất tất cả những khả năng đẳng cấp thế giới đó trong quá trình chuyển đến Anh từ Ý. Thủ môn 29 tuổi người Cameroon hiện được cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ, và các nguồn tin từ Manchester United đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng Onana trở lại dù chính anh khẳng định muốn cạnh tranh vị trí số 1 một lần nữa vào mùa tới.

Zirkzee, 24 tuổi, sở hữu một hồ sơ rất độc đáo – với kỹ năng chạm bóng và rê bóng thuộc hàng tốt nhất trong giải đấu, nhưng lại thiếu tốc độ hay bản năng sát thủ để trở thành một chân sút ghi bàn ổn định – điều mà người ta có thể cho rằng đơn giản là không phù hợp với bóng đá Anh.

ESPN cho biết các nguồn tin hy vọng Rashford, 28 tuổi, sẽ tìm được CLB mới trong mùa hè này ngay cả khi Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh trong hợp đồng cho mượn tiền đạo người Anh này.

Sancho, người được cho là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử của Manchester United, sẽ giải phóng khỏi mức lương 300.000 bảng mỗi tuần vào mùa hè này khi hợp đồng hết hạn, trong khi Tyrell Malacia cũng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hojlund của MU đang chơi cho Napoli dưới dạng cho mượn. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Tương lai của trung vệ Harry Maguire vẫn còn chưa chắc chắn; khi khỏe mạnh, anh là một phần quan trọng của hàng phòng ngự MU, nhưng ở tuổi 33, mức lương cao của Maguire cần phải được cắt giảm để anh có cơ hội ở lại CLB sau mùa hè.

ESPN đưa tin Manchester United đang cân nhắc một lời đề nghị mới cho ngôi sao người Anh Maguire, nhưng chỉ với điều kiện giảm lương đáng kể và gia hạn thêm 12 tháng. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng Maguire có thể nhận được một hợp đồng dài hạn hơn và gói đãi ngộ tài chính tốt hơn ở một CLB khác.

Vẫn còn nhiều dấu hỏi đặt ra về tương lai của những cầu thủ khác của MU như Luke Shaw, người có tiền sử chấn thương ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của anh ở giai đoạn này, và Altay Bayindir, người có thể tìm kiếm cơ hội trở thành thủ môn số 1 ở một CLB khác.