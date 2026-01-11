HLV Mano Polking chờ gặp thầy Kim 11/01/2026 11:52

(PLO)- Cuối tháng này sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn đầy hấp dẫn giữa HLV Mano Polking và chiến lược gia Hàn Quốc.

Ngày 28-1, giải đấu Đông Nam Á khởi động trở lại. HLV Mano Polking sốt sắng đến làm khách đội bóng của thầy Kim.

HLV Kim Pan-gon, cựu HLV tuyển Malaysia đã quay lại bóng đá nước này và dẫn dắt CLB Selangor có biệt danh “những gã khổng lồ đỏ”. Theo lịch Cúp C1 Đông Nam Á ngày 28-1, CLB Công an Hà Nội của Polking sẽ sang Malaysia làm khách trước Selangor và hứa hẹn cuộc chiến hấp dẫn ở sân chơi cấp CLB Đông Nam Á.

Ngày 28-1, CLB Công an Hà Nội đến Malaysia chạm trán Selangor thuộc lượt trận thứ 4 Shopee Cup.

Sau 3 lượt trận, tuy Selangor đứng nhì bảng A, nhưng chỉ hơn CLB Công an Hà Nội đúng một điểm. Mọi chuyện đều có thể thay đổi khi mỗi bảng đấu (6 đội) có 5 lượt trận.

HLV Kim Pan-gon từng đã chạm trán với đồng nghiệp trẻ Mano Polking khi cả hai làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia của Thái Lan và Malaysia tại King’s Cup và AFF Cup. Tuy nhiên, cấp CLB thì hai nhà cầm quân mới lần đầu tiên đụng độ nhau.

HLV Kim Pan-gon và đồng nghiệp Mano Polking rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: SC.

HLV Kim Pan-gon trước đây từng chủ động không tái ký hợp đồng với tuyển Malaysia mà trở về quê hương Hàn Quốc tiếp quản CLB Ulsan Hyundai. Dấu ấn lớn nhất của ông là đưa CLB của Hàn Quốc tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, nhưng đội bị loại ngay sau vòng bảng.

Trở về giải nội địa, Ulsan Hyundai thi đấu nhạt nhòa và thế là thầy Kim bị thôi việc.

Thầy trò HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội đang xếp thứ tư nhưng chỉ thua Selangor 1 điểm.

Sau một thời gian, Selangor của Malaysia mời ông Kim dẫn dắt đội thay cho HLV Katsuhito Kinoshi, người Nhật rời CLB này hồi tháng 9 năm ngoái.

HLV Kim Pan-gon từng dẫn dắt tuyển Hong Kong, CLB Hoa Nam (Hong Kong) sau đó ông được mời quy cố hương làm giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Hàn Quốc rồi sang Malaysia dẫn dắt đội tuyển. Ở cấp độ quốc gia, HLV Kim Pan-gon từng đưa tuyển Malaysia vào bán kết AFF Cup 2022.