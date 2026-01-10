HLV John Herdman đã có mặt ở Jakarta và chờ đồng nghiệp Kim Sang-sik ở AFF Cup 2026 10/01/2026 20:04

(PLO)-HLV John Herdman đã đến Indonesia và dẫn dắt tuyển Indonesia đá AFF Cup 2026, Asiad 2026 tại Nhật Bản...

Tân thuyền trưởng tuyển Indonesia John Herdman, người Canada gốc Anh đã có mặt tại Jakarta và chờ sáng thứ hai, ngày 12-1 sẽ ra mắt.

Trong năm 2026, HLV từng dẫn dắt tuyển Canada đá World Cup 2022 này có hai nhiệm vụ chính là dẫn dắt tuyển Indonesia đá AFF Cup 2026 và Asiad 2026 tại Nhật Bản.

Bản hợp đồng của LĐBĐ Indonesia với HLV John Herdman có thời hạn 4 năm, trong đó hai năm bắt buộc và sau hai năm đầu hai bên ngồi lại để có thể thương lượng tiếp tục hết bốn năm hay chia tay.

HLV John Herdman đã đến Jakarta. Ảnh: Bola

Trước khi lên đường bay sang Jakarta, trả lời báo chí Canada, HLV John Herdman nói: “Tôi cân nhắc kỹ và thấy rằng, bóng đá Indonesia rất tiềm năng, đây là một quốc gia rộng lớn... như Canada, cầu thủ bóng đá khắp nơi dễ tuyển chọn tài năng và quan trọng là đất nước đam mê bóng đá, tôi rất thích điều đó”.

HLV từng dự World Cup 2022 cùng tuyển Canada không cho rằng mình phiêu lưu mà là chinh phục và khám phá.

Trước khi HLV John Herdman đến Jakarta thì các chuyên gia bóng đá Indonesia phân tích những thách thức ông sẽ gặp như Indonesia rất quan trọng các giải đấu khu vực như AFF Cup, nhưng giải này thì HLV không thể triệu tập cầu thủ giỏi nhất đang đá ở Âu, Mỹ.

Thứ hai, Đông Nam Á rất nắng nóng, các cầu thủ đang thi đấu ở Âu, Mỹ khi tập trung về vùng nhiệt đới điển hình như Indonesia, cầu thủ có khó thể trạng tốt.

Thứ 3, HLV John Herdman cũng không hề nắm rõ bóng đá Indonesia và Đông Nam Á.

Năm nay AFF Cup 2026 phiên bản truyền thống (không phải phiên bản FIFA) diễn ra vào tháng 7 và 8, đây là thời điểm chuẩn bị bước vào mùa bóng nội địa mới.

Hãy chờ nhà cầm quân Canada liệu có cơ hội chạm trán với đồng nghiệp Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam.

Nếu như bốc thăm AFF Cup 2026 diễn ra thì khả năng Việt Nam và Indonesia cùng bảng là có. Hai kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam và Thái Lan góp mặt ở chung kết nên tất nhiên là nhóm hạt giống 1, còn Indonesia thì không.