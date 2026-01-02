3 kỷ lục ấn tượng của đội tuyển Indonesia năm 2025: Đội xuất sắc nhất Đông Nam Á 02/01/2026 07:09

"3 kỷ lục ấn tượng của đội tuyển Indonesia trong năm 2025: Đội tuyển ASEAN xuất sắc nhất vòng loại World Cup", đó là dòng tít trong bài viết của tờ Bola (Indonesia) điểm lại một năm đã qua của bóng đá Indonesia.

"Tuyển Indonesia đã trải qua một năm 2025 đầy thăng trầm nhưng cũng đạt được nhiều thành tựu. Đội tuyển áo đỏ trắng đã có cơ hội tuyệt vời để làm nên lịch sử bằng cách giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 .

Tuy nhiên, hành trình phi thường đó đã phải kết thúc ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Indonesia đã phải chịu hai thất bại trong hai trận đấu ở giai đoạn này. Tuyển Indonesia thua 2-3 trước đội tuyển Saudi Arabia và 0-1 trước tuyển Iraq. Sự kiện này được tổ chức tại Jeddah, Saudi Arabia vào tháng 10 năm ngoái", tờ Bola chia sẻ

Tờ Bola cho biết, độc giả đừng quá chú trọng vào việc đội tuyển quốc gia Indonesia không giành được vé dự World Cup 2026, bởi vì, có 4 kỷ lục tuyệt vời mà Garuda đã đạt được trong suốt năm 2025. Đó là những kỷ lục nào?

Đội ASEAN xuất sắc nhất

Đội tuyển Indonesia đã không giành được vé tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, người hâm mộ và các cầu thủ của đội tuyển áo đỏ trắng vẫn có lý do để tự hào. Điều này là bởi vì Indonesia là đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên tiến vào vòng loại thứ tư World Cup. Chưa từng có đội nào làm được điều đó trước đây.

"Các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam chỉ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Có thể nói, họ đã không thể đạt được nhiều thành tích ở giai đoạn này", tờ Bola chỉ ra.

Tờ Bola khẳng định tuyển Indonesia đã có 1 năm 2025 thành công. ẢNH: BOLA

Thứ hạng FIFA cao nhất kể từ tháng 5 năm 2006

Đội tuyển Indonesia cũng đạt vị trí thứ 118 trên bảng xếp hạng của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Thành tích này đạt được khi FIFA công bố bảng xếp hạng mới nhất cho giai đoạn tháng 7 năm 2025.

Đạt được vị trí thứ 118 chắc chắn là một thành tích đáng khen ngợi. Hơn nữa, đây là thứ hạng FIFA tốt nhất của tuyển Indonesia kể từ tháng 5 năm 2006, khi đội tuyển áo đỏ trắng đứng ở vị trí thứ 110.

Indonesia hiện đang đứng thứ 122 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội vẫn còn nhiều cơ hội và tiềm năng để tiếp tục leo lên, hướng tới mục tiêu lọt vào top 100 vào năm 2026.

Thách thức những gã khổng lồ

Đội tuyển Indonesia cũng đã thể hiện phong độ tốt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Các đối thủ mà Garuda phải đối mặt đều không phải là những đối thủ dễ chơi, thậm chí còn đối đầu với những đội bóng được coi là những gã khổng lồ ở châu Á.

Tất nhiên, đội tuyển áo đỏ trắng không thể thắng tất cả các trận đấu đó. Tuy nhiên, có một số trận đấu nổi bật, bao gồm hai chiến thắng 1-0 giống hệt nhau trước Trung Quốc và Bahrain tại Jakarta.