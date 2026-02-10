Ronaldo chơi bài ngửa, Al Nassr lo trả nợ 10/02/2026 13:42

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã chấm dứt cuộc “đình công ngầm” gây xôn xao dư luận trong những ngày qua và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Theo nhiều nguồn tin, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chủ động bỏ lỡ hai trận đấu liên tiếp nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng, xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của Ronaldo với cách điều hành của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Ronaldo tin rằng PIF, đơn vị đang nắm quyền quản lý Al Nassr, thiếu quyết tâm thực sự trong việc nâng tầm đội bóng. Trong mắt CR7, tham vọng của Al Nassr đang bị kìm hãm bởi chính sự mất cân đối trong chiến lược đầu tư của PIF, đặc biệt khi so sánh với cách các đội bóng “anh em” khác được ưu ái trên thị trường chuyển nhượng.

Giọt nước tràn ly chính là thương vụ Karim Benzema rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal. Việc một ngôi sao lớn như Benzema cập bến Al Hilal, đội bóng cũng thuộc quyền quản lý của PIF, khiến Ronaldo cảm thấy Al Nassr đang bị đối xử thiếu công bằng và bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua quyền lực tại Saudi Pro League.

CR7 công khai phản ứng lãnh đạo CLB Al Nassr. Ảnh: EPA.

Ronaldo đã chơi bài ngửa khi từ chối ra sân hai trận, Al Nassr cuối cùng đã có động thái nhượng bộ. CLB đã trao lại quyền điều hành thực tế cho các lãnh đạo nội bộ, bao gồm giám đốc điều hành Jose Semedo và giám đốc thể thao Simao Coutinho. Trước đó, quyền hạn bị hạn chế của bộ đôi này được xem là nguyên nhân khiến Al Nassr gặp khó trong công tác chuyển nhượng, đặc biệt là ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Jose Semedo được bổ nhiệm vào tháng 7 năm ngoái, vốn là bạn thân lâu năm của Ronaldo. Trong khi đó, Coutinho cũng gia nhập ban lãnh đạo CLB vào mùa hè và được đánh giá cao về chuyên môn. Việc khôi phục quyền tự chủ cho họ được xem như bước đi mang tính xoa dịu rõ rệt nhằm giữ chân ngôi sao số một của đội bóng.

Ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn là của quý ở Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Ngoài vấn đề chuyên môn, Ronaldo cũng không hài lòng với cách Al Nassr đối xử với đội ngũ nhân viên, trong đó có tình trạng chậm thanh toán lương. Theo nguồn tin, CLB đã nhanh chóng giải quyết các khoản nợ tồn đọng như một phần trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với CR7.

Hiện tại, cựu ngôi sao Manchester United đã sẵn sàng trở lại sân cỏ trong trận đấu gặp Al Fateh tại Saudi Pro League vào ngày 15-2. Dù vậy, Ronaldo vẫn sẽ không góp mặt trong cuộc đối đầu với Arkadag tại AFC Champions League 2 diễn ra trước đó vào ngày 11-2.