Man United thời tới, cản không nổi 08/02/2026 11:30

(PLO)- Man United tiếp tục khiến Ngoại hạng Anh dậy sóng với chiến thắng thuyết phục trước Tottenham Hotspur ở vòng 25, qua đó nối dài chuỗi ngày thăng hoa hiếm thấy trong vài mùa giải trở lại đây.

Dưới sự hiện diện của HLV Michael Carrick trên sân, Man United như được tiếp thêm sinh khí, chơi thứ bóng đá gắn kết, tự tin và đầy hiệu quả để bỏ túi thêm 3 điểm quan trọng.

Trận thắng Spurs mang ý nghĩa đặc biệt với MU. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford từng trải qua chuỗi tám trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi đối đầu Tottenham ở mọi đấu trường kể từ năm 2023. Chính vì vậy, việc đánh bại đối thủ một cách thuyết phục lần này được xem là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trở lại của đội bóng áo đỏ.

Mbeumo làm dậy sóng Old Trafford. Ảnh: EPA,

Trong suốt 90 phút, Man United thể hiện khả năng kiểm soát và xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất ấn tượng. Các cầu thủ di chuyển linh hoạt, phối hợp nhanh và chính xác, cho thấy dấu ấn rõ nét từ triết lý từng được Ruben Amorim xây dựng. Lối chơi giàu sáng tạo giúp Quỷ đỏ làm chủ thế trận và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Tottenham.

Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes là hai cái tên tỏa sáng với những bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng cho Man United. Kết quả này nối tiếp chuỗi trận đáng nhớ khi trước đó họ lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Manchester City, Arsenal và Fulham. Bốn chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh là điều hiếm hoi với MU, và lần gần nhất họ làm được điều này là dưới thời HLV Erik ten Hag.

Quỷ đỏ tiếp cận tốp 3 sau 3 chiến thắng liên tiếp. Ảnh: EPA.

Phong độ cao giúp Manchester United trở thành đội có thành tích tốt nhất trong bốn vòng đấu gần đây. Hiện tại, Quỷ đỏ sở hữu 44 điểm, chỉ kém Manchester City và Aston Villa đúng 3 điểm. Aston Villa vừa bị Bournemouth cầm hòa, trong khi Man City chuẩn bị bước vào trận cầu căng thẳng với Liverpool, mở ra cơ hội lớn để Man United thu hẹp khoảng cách, thậm chí vươn lên nếu các đối thủ sảy chân.

Ở vòng đấu tiếp theo, Man United sẽ tiếp đón West Ham United vào ngày 10-2. Đây là thử thách không nhỏ cho Michael Carrick và các học trò, bởi khác với những trận trước, đội bóng không còn khoảng nghỉ dài gần một tuần để chuẩn bị. Dù vậy, với đà hưng phấn hiện tại, người hâm mộ có quyền tin rằng Quỷ đỏ đủ bản lĩnh để tiếp tục hành trình bám đuổi nhóm dẫn đầu.