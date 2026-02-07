13 cầu thủ vắng mặt trong trận MU gặp Tottenham 07/02/2026 09:46

Vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 7-2, MU gặp Tottenham trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 25 Premier League, trong bối cảnh "quỷ đỏ" đang hướng đến việc duy trì phong độ tốt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Manchester United hi vọng thắng Tottenham với mục tiêu duy trì chuỗi trận ấn tượng sau khi đã giành chiến thắng trong cả ba trận đấu dưới sự chỉ đạo của Carrick, làm dấy lên hy vọng về việc "quỷ đỏ" được tham dự Champions League mùa giải tới. Trước trận đấu, Manchester United đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, hơn Chelsea ở vị trí thứ năm đúng một điểm.

Tottenham hiện đang đứng ở vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh, nhưng đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một để giành được trận hòa 2-2 với Manchester City ở trận đấu trước đó vào cuối tuần trước. Trước thềm trận đấu tại Old Trafford, cả hai HLV đều đã cập nhật tình hình lực lượng của đội hình.

Carrick đã nói về tình hình lực lượng trước trận MU gặp Tottenham. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Carrick đã chia sẻ thông tin đáng lo ngại về Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan đã vắng mặt trong 12 trận đấu gần đây nhất trên mọi đấu trường do chấn thương lưng. Carrick xác nhận rằng trận đấu sắp tới sẽ đến "quá sớm" đối với cầu thủ này.

"Matta (De Ligt) đang trong quá trình hồi phục, có những bước tiến tốt và đang cải thiện", HLV tạm quyền của MU Carrick phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, "Hiện tại vẫn còn hơi sớm nhưng hy vọng là sẽ không quá lâu nữa trước khi De Ligt trở lại".

Trong khi đó, tiền vệ Mason Mount đã vắng mặt trong trận thắng của MU trước Fulham sau khi dính chấn thương trong buổi tập. Điều này khiến khả năng tham gia trận đấu cuối tuần này của ngôi sao người Anh trở nên rất đáng nghi ngờ. "Có lẽ Mason Mount sẽ sẵn sàng sớm hơn De Ligt", Carrick nói, "Cậu ấy cũng không còn xa lắm để trở lại thi đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ không mất quá lâu".

Một cầu thủ khác chắc chắn sẽ vắng mặt là hậu vệ cánh Patrick Dorgu. Cầu thủ người Đan Mạch gặp vấn đề về gân kheo trong trận đấu với Arsenal. Tuần trước, Carrick xác nhận chấn thương này sẽ khiến Dorgu phải nghỉ thi đấu "vài tuần". Dorgu đã có màn trình diễn ấn tượng cho MU kể từ khi Carrick đến, vì vậy sự vắng mặt của anh là một tổn thất đáng kể.

Về phía Tottenham, họ tiếp tục phải vật lộn với danh sách chấn thương dài. Vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về tình trạng thể lực của tiền đạo Dominic Solanke, sau khi anh phải rời sân trong trận hòa 2-2 với Man City do chấn thương mắt cá chân. Đáng chú ý, Solanke chính là người đã ghi cả hai bàn thắng cho Spurs. Sau trận đấu, tiền đạo Solanke nói với Sky Sports: "Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ bị bong gân mắt cá chân một chút, nhưng tôi sẽ không sao".

Dorgu chắc chắn vắng mặt trong trận MU gặp Tottenham. ẢNH: Justin Setterfield

Trong khi sự tham gia của Solanke vẫn còn bị nghi ngờ, 9 cầu thủ khác của Tottenham được xác nhận sẽ vắng mặt trong trận đấu. Spurs sẽ không có sự phục vụ của Pedro Porro, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison , Ben Davies và Kevin Danso khi cuộc khủng hoảng chấn thương ngày càng sâu sắc.

Về mặt tích cực hơn đối với Spurs, HLV Thomas Frank đã xác nhận rằng hai trung vệ Micky van de Ven và Cristian Romero sẽ đủ sức khỏe để ra sân trong trận đấu với Manchester United. Họ có thể sẽ được hỗ trợ bởi hậu vệ cánh Djed Spence.

"Micky vẫn ổn, cậu ấy đã ra sân tập luyện trở lại", HLV Thomas Frank của Tottenham cho biết, "Cậu ấy đủ điều kiện ra sân vào thứ Bảy. Vậy là tốt rồi. Djed Spence đang tiến gần hơn đến việc trở lại. Mọi chuyện sẽ hơi khó đoán, nhưng khả năng cao là cậu ấy sẽ kịp bình phục".