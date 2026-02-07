Djokovic từ chối yêu cầu của Messi vì lo sợ mất tất cả 07/02/2026 10:40

(PLO)- "Tôi đã từ chối yêu cầu của Messi – tôi nói với anh ấy rằng làm ơn đừng hỏi tôi điều đó", Djokovic nói.

Huyền thoại bóng đá Lionel Messi đã được khuyên nên tập trung vào công việc chính của mình sau khi anh nhờ huyền thoại làng quần vợt Novak Djokovic giúp đỡ. Novak Djokovic đã nói đùa với Lionel Messi rằng anh nên tránh xa môn quần vợt, vì anh sẽ "thống trị" cả môn thể thao đó nữa.

Ở tuổi 38, Djokovic đã khẳng định vị thế của mình là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, giành được 24 danh hiệu Grand Slam và HCV Olympic trong sự nghiệp kéo dài 23 năm đầy ấn tượng. Tuy nhiên, Djokovic tin chắc rằng một siêu sao trong môn thể thao khác sẽ "áp đảo" mình nếu anh ta "đổi giày bóng đá thành giày quần vợt".

Djokovic và Messi đã gặp nhau vào năm 2023, khi Messi gia nhập Inter Miami từ Paris Saint-Germain. Trong cuộc gặp gỡ đó, biểu tượng bóng đá người Argentina đã tìm kiếm lời khuyên của Djokovic về việc cải thiện kỹ năng chơi quần vợt của mình, nhưng tay vợt người Serbia đã không chấp nhận.

Djokovic từ chối yêu cầu của Messi bằng 1 câu nói đùa. ẢNH: AFP

Djokovic tiết lộ cuộc gặp với Messi bằng câu nói đùa: "Tôi đã gặp Lionel Messi tại một nhà hàng ở Mỹ. Anh ấy hỏi tôi lời khuyên về quần vợt. Tôi nói với anh ấy: "Làm ơn, Messi, đừng hỏi tôi điều đó. Tôi sẽ không cho anh bất kỳ thông tin nào. Anh đang thống trị bóng đá, và bây giờ anh muốn thống trị quần vợt sao? Không, không, hãy chơi bóng đá. Khi tôi giải nghệ, lúc đó anh có thể chơi quần vợt".

Messi cười và nói đùa với tôi: "Tôi may mắn vì bóng đá được chơi bằng chân chứ không phải bằng tay". Nhưng sự thật là, tôi may mắn vì Leo không phải là vận động viên quần vợt, nếu không tôi sẽ chẳng giành được danh hiệu nào. Messi là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi rất thích xem anh ấy thi đấu".

Sự nghiệp bóng đá phi thường của Messi đã chứng kiến ​​anh giành được vô số danh hiệu vô địch, chiến thắng ở đấu trường châu Âu và giải thưởng cao nhất cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 2022. Mặc dù có thể bị cám dỗ thử sức ở các môn thể thao khác, Djokovic khẳng định rằng anh sẽ phải giải nghệ trước đã.

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: Ayush Kumar

Về vấn đề giải nghệ, cựu HLV quần vợt Patrick Mouratoglou đã trấn an người hâm mộ rằng Djokovic chưa có kế hoạch nói lời tạm biệt. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông nói: "Đừng lo lắng về Novak Djokovic. Cậu ấy sẽ sẵn sàng cho các giải đấu.

Trước hết, tôi hiểu những người đang lo lắng về tương lai của Novak Djokovic, vì cậu ấy vừa rút lui khỏi Adelaide, nhưng tôi nghĩ họ không nên lo lắng như vậy. Có lẽ đây là hai năm cuối cùng Novak Djokovic thi đấu chuyên nghiệp. Cậu ấy vẫn được xếp hạt giống khá cao, vì vậy cậu ấy sẽ có thời gian để nâng cao trình độ".